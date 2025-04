Storni a San Pietro - Bruno Cignini

Il Giubileo rappresenta un’occasione per coniugare la scoperta del patrimonio monumentale italiano con gli obiettivi di crescita umana e realizzazione spirituale propri della Chiesa. Per questo nasce Le Ali del Giubileo/The Wings of the Jubilee (Pandion Edizioni), mappa illustrata degli uccelli nidificanti in chiese e monumenti dei cammini giubilari con particolare attenzione alla conoscenza e alla tutela della biodiversità.

Protagonista è Roma, la Summa di tutto il patrimonio monumentale italiano, città-guida: il messaggio che i nostri amici alati, nidificanti nei luoghi di culto, possono consegnarci è di straordinaria importanza. La connessione degli uccelli col Cielo, l'idea che la Vita da custodire nelle Chiese sia rappresentata anche dalla fauna selvatica che ivi nidifica o si rifugia, la particolare suggestione simbolica che determinate specie esercitano su di noi - rondoni, falchi pellegrini, rondini, colombe - possono aprirci gli occhi a uno sguardo completamente nuovo non solo sul nostro patrimonio monumentale, ma sulla relazione più ampia con il nostro ecosistema. La mappa Le Ali del Giubileo / The Wings of the Jubilee offre ai pellegrini, ai turisti e ai residenti romani, la possibilità di scoprire tante specie viventi che condividono con noi l’ambiente urbano e che possono a tutti gli effetti essere considerati nostri “concittadini”. Permette, inoltre, di diffondere una cultura della convivenza e della conservazione aiutandoci a compenetrare le nostre nozioni di natura e città. Relazionandoci consapevolmente con l’ambiente che ci circonda, entriamo in comunione profonda con il creato, dal momento che “dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro autore” (Sap 13,5).

Nella visione cristiana della natura tutte le creature - animali e piante - sono opera del Padre Celeste, e possono essere fratelli o sorelle per gli uomini, come san Francesco ha insegnato. Nel 2025 si celebrano gli 800 anni del Cantico delle Creature, una ricorrenza che dà maggior valore simbolico a questa iniziativa, nata sotto il papato di Papa Francesco. Le città sono spesso considerate ambienti dominati dall’uomo e poveri di elementi naturali, ma in realtà possono ospitare una sorprendente varietà di habitat e specie animali e vegetali. La presenza di fauna sugli e negli edifici costituisce un elemento del più ampio concetto di biodiversità urbana, cioè della diversità biologica che ha trovato le condizioni per sopravvivere anche in aree altamente sviluppate e densamente popolate. In particolare Roma, a differenza di quel che potrebbe sembrare, ha un'incredibile ricchezza ambientale. Rondoni, taccole, gheppi e falchi pellegrini scoprono nei campanili, nei torrioni e nei tetti delle numerose chiese un ambiente attrattivo e peculiare. Ancor più le sette basiliche romane ed in particolare San Pietro con la sua enorme cupola, ma anche Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Lorenzo fuori le Mura, con le loro alte torri sono particolarmente ricercate da molti selvatici, non solo perché soddisfano il requisito dell’altezza e quindi della sicurezza, ma anche per l’abbondanza di nicchie, fessure ed anfratti che gli permettono di allevare la prole all’interno di rifugi da loro facilmente raggiungibili e ben riparati, veri e propri surrogati di pareti rocciose.

-

La Mappa rappresenta uno strumento per tutti coloro che vorranno accostarsi alla pratica di un’ecologia integrale -propugnata dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco - e contribuire alla cura della casa comune, nella consapevolezza che l’umanità sta affrontando una drammatica perdita di biodiversità, a livello globale, e che per proteggere qualcosa bisogna prima conoscerlo.

Offrire alla vista e al cuore il mondo colorato, sorprendente, pacificante della fauna selvatica urbana costituirà un arricchimento e un ristoro per i pellegrini e i turisti, aiutando a sollevare dalle preoccupazioni quotidiane, con le ali della bellezza. Il ritorno stagionale degli uccelli migratori porta con sé, come sempre, un messaggio improntato all’universalità, al superamento di muri e confini, tanto geografici quanto ideologici, e alla reciproca comprensione. Un messaggio da custodire e meditare in particolare durante l’Anno Santo.

La mappa è in versione bilingue italiano/inglese e stampata nello stesso formato della mappa ufficiale del Giubileo realizzata dal Touring Club (15x23,5 cm, per una grandezza complessiva di 60x94cm) che comprende una mappa 1:12.500 della città di Roma, con l'indicazione più dettagliata di mete e percorsi giubilari. Non intende sostituire la cartografia ufficiale del Giubileo ma arricchirla, fornendo un supporto integrativo alla mobilità del pellegrino/turista con una specifica attenzione alla presenza di biodiversità urbana.

Per ciascuna delle sette basiliche incluse nel tradizionale Pellegrinaggio delle Sette chiese verranno realizzate delle schede informative con l'associazione alle specie iconiche nidificanti in un linguaggio grafico immediato e accattivante. Da ciascuna di queste schede saranno inoltre accessibili - tramite QR Code - contenuti integrativi su pagine web e video esplicativi.