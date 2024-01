Emma Stone premiata come miglior attrice in un film-commedia - Fotogramma

Delusione italiana nella notte dei Golden Globes, il riconoscimento, che negli Stati Uniti in anticipo di due mesi rispetto agli Oscar, premia il miglior e programma tv della stagione. Il nostro Paese faceva il tifo per “Io capitano” di Mario Garrone ma il titolo per la pellicola in lingua non inglese è stata “Anatomia di una caduta” della francese Justine Triet, che ha vinto anche per il miglior copione.

Grande protagonista della serata di Los Angeles è stato comunque “Oppenheimer” di Christopher Nolan che ha ottenuto ben cinque premi su otto candidature, tra cui quelli per il miglior film drammatico, per la miglior regia e, con Cillian Murphy, per il miglior attore in un film drammatico.



In chiaroscuro “Barbie” di Greta Gerwig con due sole statuette su nove nomination: una per il film campione di incassi (ben 1,4 miliardi di dollari) e l'altro per la miglior canzone originale, “What was I made for” di Billie Eilish e Finneas. Il globe d'oro per la miglior commedia è andato a “Poor things” di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone premiata come migliore attrice, la cui controparte maschile è stato Paul Giamatti per “The holdovers” di Alexander Payne.

Come detto i Globes anticipano gli Oscar. La serata di Beverly Hills è stata la prima dopo lo scioglimento della Hollywood Foreign Press Association, che per otto decenni aveva assegnato i premi e che nel 2020, proprio alla vigilia della cerimonia, era stata accusata dal Los Angeles Times di essere una casta razzista e corrotta. Quest'anno, dopo che il brand è stato acquistato da una società privata hanno votato circa 300 giornalisti da 76 paesi del mondo rispetto alla ottantina delle precedenti edizioni.