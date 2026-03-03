Barbarossa e l'assedio di Milano: macerie e politica

Le città si possono affamare. Si possono isolare. Si possono demolire pietra dopo pietra per ricordare a tutti chi comanda. Non sempre è la battaglia a decidere: talvolta, è l’accerchiamento, la pressione lenta, la sottrazione di risorse. Nel 1162 toccò a Milano. Federico Barbarossa ne fece il bersaglio d’una decisione esemplare: non solo vincere, ma mostrare di poter cancellare. La distruzione – lungi dall’essere un episodio fine a sé stesso – divenne racconto, trauma fondativo, mito politico, materia d’una memoria divisa (e divisiva) e ancora oggi interrogante. È da qui che prende le mosse Paolo Grillo, professore ordinario di Storia medievale all’Università di Milano, nel suo L’assedio di Milano. 1162. Il trionfo del Barbarossa, edito per Carocci (pagine 176, euro 17,00): non dal fragore delle macchine belliche, ma dalla consapevolezza che un assedio medievale non è mai soltanto un fatto militare. È un dispositivo di potere, una prova di sovranità, un laboratorio di dominio in cui la violenza si fa linguaggio di governo e lo spazio civico diventa scena paradigmatica dell’autorità imperiale.

Grillo ricostruisce con rigore la sequenza degli eventi – dalla prima discesa di Federico alla resa dei milanesi –, collocandoli dentro il più ampio conflitto fra i comuni e l’Impero. Non si limita, tuttavia, a narrare una campagna militare. Mostra come, alla metà del XII secolo, lo scontro non opponga semplicemente un imperatore a una comunità ribelle, ma due concezioni dell’ordine politico: da un lato, la riaffermazione della regalità imperiale, con la dieta di Roncaglia e la sistemazione giuridica dei diritti sovrani; dall’altro, la maturazione d’una piena coscienza comunale, che rivendica autonomia fiscale, giurisdizionale, simbolica. È il momento in cui la definizione dei diritti pubblici e delle competenze di foro diventa terreno di confronto aperto. Milano è il punto di massima frizione. L’assedio non è altro che l’esito d’una guerra di logoramento, d’una strategia d’isolamento – Crema, le fratture nel fronte lombardo, le oscillazioni degli alleati imperiali… – culminante nella decisione di fare uso dell’arma decisiva: la fame. La progressiva erosione della società, la messa alla prova della resistenza civica, il prezzo pagato da una popolazione stretta tra orgoglio municipale e necessità materiale.

La città medievale emerge come un organismo vulnerabile. L’esito dell’assedio – le mura abbattute, le case rase al suolo, la dispersione degli abitanti, lo smantellamento delle istituzioni, la frattura del tessuto sociale – è letto evitando scorciatoie. Federico non è ridotto a tiranno sanguinario, né Milano a martire innocente. La distruzione appare come gesto deliberato, volto a riaffermare la superiorità imperiale attraverso una punizione esibita. Un messaggio, questo, destinato non solo ai milanesi, ma all’intera realtà comunale italica “ribelle”. Non a caso, la memoria dell’assedio si manterrà a lungo. La rinascita del corpo urbano, la crisi del dominio imperiale, la creazione della Lega Lombarda, il mito della resistenza: tutto concorre a trasformare la rovina in elemento identitario. È così, infatti, che si arriverà a Legnano, nel 1176: la vittoria contro l’esercito imperiale non sarà che la risposta simbolica alla devastazione di quattordici anni prima. Da quel momento, il confronto non potrà più essere risolto soltanto con la coercizione, aprendo le porte alla stagione delle mediazioni. Ma non è tutto: Grillo dedica pagine penetranti alla costruzione e alla stratificazione memoriale dell’evento, mostrando come la Milano del 1162 non sia soltanto un fatto, ma un racconto in continua riscrittura. La città umiliata diventa emblema della libertà comunale; l’imperatore, figura ambivalente, oscilla tra restauratore dell’ordine e oppressore straniero. Ogni stagione seleziona e riorganizza i fatti, piegandoli a nuove esigenze identitarie.

L’assedio di Milano si colloca all’interno d’una riflessione più ampia che l’autore conduce da anni sul conflitto fra Impero e comuni e, più in generale, sulle forme della guerra e del potere nell’Italia del XII secolo. Già in precedenti lavori dedicati al Barbarossa e alla stagione della Lega Lombarda, questi aveva mostrato come la figura dell’imperatore non potesse essere ridotta né a icona della restaurazione autoritaria né a semplice antagonista delle libertà cittadine, ma dovesse essere letta dentro una complessa dialettica di legittimazioni, negoziazioni, fallimenti e riprese. Questo nuovo volume concentra quella traiettoria su un episodio cruciale, quasi una lente d’ingrandimento capace di restituire in scala ridotta l’intero laboratorio politico del regno italico. Se, già allora, Federico emergeva come attore d’un progetto di riorganizzazione imperiale, qui lo vediamo misurarsi con la resistenza concreta d’una grande città, con i limiti della coercizione militare e con le conseguenze simboliche delle proprie scelte. L’evento del 1162 diventa, così, il punto di convergenza di molti temi: la costruzione dell’autorità, la gestione della ribellione, l’uso politico della punizione, la memoria come campo di battaglia ulteriore. Il merito maggiore del libro sta, in effetti, nella capacità di tenere assieme operazioni militari, dinamiche socioeconomiche e costruzione memoriale. L’assedio è analizzato, sì, nei suoi aspetti strategici e logistici, ma anche nelle sue conseguenze sociali e simboliche. Non come episodio isolato, ma come snodo destinato a incidere concretamente sulle sorti politiche della penisola.

In un tempo in cui il Medioevo è spesso evocato come repertorio d’immagini semplificate – barbarie, distruzione, conflitti senza misura (e no, non sto parlando del “nostro” tempo) –, questo libro ricorda che anche la guerra medievale è governata da logiche precise, da equilibri instabili, da calcoli politici. E che le città, quando vengono ridotte a macerie, continuano a produrre memoria, identità, narrazione. Milano fu distrutta. Ma trovò il coraggio di risorgere, trasformando quella sconfitta in principio di ricomposizione politica e in fondamento d’una nuova consapevolezza civica.