Un'etica per la “rivoluzione longevità”

La seconda edizione del Vatican Longevity Summit 2026 ha consegnato al dibattito internazionale un messaggio chiaro: la longevità non può essere ridotta a un semplice aumento degli anni di vita. La vera sfida è custodire l’umanità del tempo vissuto. In un’epoca segnata dall’accelerazione delle neuroscienze, delle intelligenze artificiali, della medicina rigenerativa e delle biotecnologie, il rischio più grande non è soltanto vivere troppo poco, ma vivere più a lungo senza dignità, relazioni, salute mentale e significato. Per questo il motto che ha accompagnato il Summit sintetizza due anni di lavoro scientifico, antropologico ed etico: “One Health, One Dignity, Global Human Longevity for All”. Non uno slogan, ma una visione culturale. Una salute, una dignità, una longevità umana integrale per tutti.

La longevità rappresenta oggi una delle più grandi rivoluzioni antropologiche della storia. Per la prima volta l’umanità vive una trasformazione demografica globale che porta milioni di persone a raggiungere età avanzate. Ma questo straordinario successo scientifico apre interrogativi radicali: quale idea di persona guiderà le tecnologie della longevità? Chi avrà accesso alle cure più avanzate? Come evitare che le tecnologie producano nuove disuguaglianze biologiche e cognitive? La domanda decisiva non è soltanto “quanto possiamo vivere?”, ma “come vogliamo vivere?”. È precisamente da queste domande che nasce la Carta etica sull’invecchiamento in salute e la longevità presentata durante il Summit. La Carta non si limita a proporre una lista di valori, ma sviluppa una vera architettura antropologica della longevità fondata su un principio unificatore: il principio di “longevità integrale”. Da esso derivano organicamente otto principi fondamentali: dignità, salute integrale, giustizia, solidarietà intergenerazionale, centralità della salute cerebrale, autonomia, trasparenza tecnologica e sostenibilità. Il cuore teorico della proposta consiste nell’affermare che la persona non coincide con la sola efficienza biologica o cognitiva. Una longevità autenticamente umana deve custodire simultaneamente corpo, mente, relazioni, libertà interiore, spiritualità e partecipazione sociale. In questo quadro, la salute cerebrale assume un ruolo centrale. Non può esistere una vera longevità in salute senza tutela della memoria, delle capacità cognitive e delle relazioni. Il cervello umano non è soltanto un organo biologico: è il “luogo” dinamico della personalità. Per questo il Summit ha insistito sul concetto contemporaneo di brain capital: custodire la salute cerebrale significa custodire il capitale umano delle società future.

Accanto alla Carta etica, il Summit ha presentato anche il “decalogo per una longevità globale accessibile a tutti”, una sintesi operativa dei principali orientamenti emersi durante i lavori. Il decalogo richiama alcuni punti decisivi: mettere la prevenzione prima della malattia; trasformare gli stili di vita in medicina quotidiana; promuovere una longevità non elitista; valorizzare ogni stagione della vita; integrare scienza, etica e umanesimo; costruire un nuovo patto intergenerazionale. Particolarmente forte è il richiamo a evitare la nascita di una “longevità per pochi”. Le innovazioni della medicina e delle tecnologie emergenti non devono creare una nuova divisione dell’umanità tra chi potrà permettersi la salute e chi resterà escluso. La longevità o sarà condivisa o rischierà di trasformarsi in una nuova forma di disuguaglianza globale.

L’Istituto internazionale di Neurobioetica, organizzatore del Summit, ha voluto rendere tangibile questa visione attraverso un progetto culturale diffuso: i Longevity Festival. Non semplici eventi divulgativi, ma luoghi di incontro tra scienza, arte, neuroscienze, etica, comunità locali e cittadinanza. Il primo appuntamento si svolgerà il 12 giugno a Capalbio (Grosseto) e rappresenterà l’inizio di un percorso volto a portare il tema della longevità fuori dai laboratori e dai congressi internazionali, dentro la vita concreta delle persone e dei territori. La longevità, infatti, non riguarda soltanto la medicina: riguarda il modo in cui costruiamo città, relazioni, cultura, educazione e solidarietà.

In un tempo nel quale le tecnologie sembrano spingere sempre più avanti i confini del possibile, abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo della longevità capace di ricordare che il progresso scientifico acquista senso solo quando resta al servizio della persona e del bene comune. Forse è proprio questo il messaggio più profondo che emerge dal Vatican Longevity Summit 2026: il futuro non si misurerà semplicemente dagli anni che riusciremo ad aggiungere alla vita, ma dalla capacità di aggiungere vita, dignità, relazioni e speranza agli anni che vivremo insieme.

Presidente dell’Istituto internazionale di Neurobioetica e organizzatore del Vatican Longevity Summit