Torna la campagna Telethon per le “mamme rare”

Dedicata alle mamme di bambini con malattia rara torna dal 1° al 3 maggio la campagna Telethon di raccolta fondi “Io per lei” che, attraverso l’acquisto delle confezioni dei Cuori di biscotto, è destinata sostenere la ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione. Non a caso organizzata in prossimità della festa della mamma, la campagna vuole invitare a compiere un gesto d’amore e sostegno verso le mamme e le famiglie di bambini con una malattia genetica rara.

«Finanziamo ricerca scientifica d’eccellenza per rendere possibili diagnosi sempre più precoci, migliorare la qualità della vita – spiega Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon – e sviluppare un numero crescente di terapie efficaci e accessibili per i pazienti. Tutto questo è possibile grazie alla straordinaria partecipazione dei volontari e alla generosità dei donatori, che danno forza alla nostra ricerca e costruiscono insieme a noi un futuro di cura per migliaia di bambini e adulti con una malattia genetica rara».

A distribuire le confezioni di Cuori di biscotto saranno i volontari di Fondazione Telethon, Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), Avis (Associazione volontari italiani sangue), Anffas (Associazione nazionale di ffamiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d’Italia), nonché le edicole aderenti al Sinagi (Sindacato nazionale giornalai d’Italia).

Accanto a loro ci saranno i volontari di Azione Cattolica Italiana, che collabora con Telethon sin dal 2019. «Come Azione cattolica sentiamo profondamente nostra questa iniziativa – sottolinea il presidente nazionale Giuseppe Notarstefano – perché riconosciamo in questa campagna un’espressione autentica di quel “prendersi cura” che è al centro del Vangelo e della nostra esperienza associativa». E aggiunge: «Sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare significa scegliere di stare dalla parte della vita, della dignità di ogni persona, della speranza che non si arrende di fronte alla fragilità». La collaborazione tra Ac e Telethon «è molto più di una sinergia operativa: è una convergenza di sguardi, un’alleanza che mette al centro la persona, ciascuna persona, il suo diritto a non essere dimenticata».

In oltre 2.500 punti sul territorio nazionale sarà possibile ricevere (con una donazione minima di 15 euro) le confezioni dei Cuori di biscotto, realizzati con passione dalla storica pasticceria genovese Grondona, in tre diversi gusti in differenti scatole di latta. Ogni scatola, collezionabile e inserita in una borsa della spesa coordinata, rappresenta un momento della giornata: il sorriso dell’aurora, la poesia del tramonto e l’abbraccio della sera.

La campagna “Io per Lei” sarà pubblicizzata sulle reti Rai, si avvale del volto e della testimonianza dell’attrice Maria Pia Calzone, ed è sostenuta da Bnl Bnp Paribas e da Dhl, vettore ufficiale della campagna di piazza. I punti di distribuzione dei Cuori di biscotto sono indicati sul sito di Fondazione Telethon, dove è anche possibile acquistarli nel negozio online.