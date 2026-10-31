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Suicidio assistito, carrozzine vuote in piazza a Verona: «Stop alla legge veneta»

di Francesco Ognibene
In attesa di sapere se il governo impugnerà il provvedimento della Regione (di centrodestra) come ha già fatto per quelli di Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna (tutte di centrosinistra), in piazza Bra messaggio simbolico sulle possibili conseguenze di un’apertura alla morte volontaria con aiuto medico
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October 31, 2026
Suicidio assistito, carrozzine vuote in piazza a Verona: «Stop alla legge veneta»
Le carrozzine vuote del presidio in piazza Bra a Verona contro la legge regionale veneta sul suicidio assistito
7 novembre: la data è cerchiata di rosso sul calendario di Palazzo Chigi e di Palazzo Balbi, a Roma e a Venezia, la sede del governo nazionale e di quello della Regione Veneto. Perché sabato 7 scadono i 60 giorni per impugnare la legge “Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito” approvata dal Consiglio regionale del Veneto il 2 settembre (prima Regione guidata dal centrodestra a farlo, con i voti dell’opposizione e di parte della maggioranza) e pubblicata l’8.
In attesa di capire se la legge veneta verrà trattata dal governo Meloni come quelle della Toscana e della Sardegna (già portate davanti alla Corte costituzionale, e oggetto di due sentenze di censura parziale) e dell’Emilia Romagna (impugnata ma in attesa di giudizio), c’è chi ha voluto fare un pro-memoria ai due Palazzi, quello romano e quello veneto, portando in piazza Bra a Verona alcune decine di sedie a rotelle vuote, a evocare cosa potrebbe produrre nel medio termine la piena applicazione della legge: quel che sta già accadendo in Paesi come Canada, Belgio e Olanda, dove la legge sul suicidio assistito e l’eutanasia ha prodotto migliaia di morti anche tra gli anziani. Sul retro di ogni sedia a rotelle senza nessuno sopra un semplice cartello: "Curare sempre, uccidere mai".
Le due associazioni organizzatrici del presidio – Pro Vita e Famiglia e Family Day –, pacifico e fortemente simbolico, hanno voluto far pressioni sul governo nazionale perché non manchi di impugnare la legge regionale e su quello veneto perché valuti con attenzione le conseguenze della sua scelta: «Gli elettori veneti – ha detto Maria Rachele Ruiu a nome di Pro Vita e Famiglia – non avevano votato questa maggioranza guidata dal presidente Alberto Stefani per veder approvata la legge “ammazza-ammalati”», definita «non solo disumana ma anche incostituzionale». Sull’incostituzionalità di leggi regionali che non si limitino a organizzare un servizio sanitario (perché tale è considerato l’aiuto medico alla morte volontaria) ma voglia anche definire chi può accedere alla domanda si è già pronunciata la Corte.
Perché anche disumana? Ruiu spiega di voler parlare «in rappresentanza di malati, disabili, anziani e cittadini fragili che chiedono a uno Stato civile, e degno di chiamarsi tale, più cure, più diritti, più dignità, e che invece si vedono offrire una cinica scorciatoia verso la morte». Davanti alla parata di carrozzine vuote la critica di Massimo Gandolfini, presidente di Family Day, si fa più politica: «Oggi – dichiara – manifestiamo il nostro dissenso nei confronti di una legge che rende di fatto legale e facilita una pratica vergognosa e incivile come quella del suicidio medicalmente assistito, qui in Veneto resa possibile dall’approccio radicale di Luca Zaia. Ecco perché chiediamo al Parlamento di non legiferare in materia e al governo di proseguire sulla strada già intrapresa impugnando le leggi di Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Veneto non può fare eccezione».

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