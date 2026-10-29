Quando sei stanco e sfiduciato, “respice stellam, voca Mariam”. Quando una vocina insidiosa ti sussurra all’orecchio che non vale la pena essere onesti, impegnarsi, lottare, farsi prossimo; che i lupi sono in agguato per sbranarti, se continui a credere nella debole forza dell’amore, tu “respice stellam, voca Mariam”. Lo faccio. Lo abbiamo fatto anche l’ultima domenica di ottobre. A centinaia siamo arrivati ai piedi della Madonna di Pompei. Il santuario era gremito. La mamma buona ci aspettava. Bartolo Longo ci parlava. Anche lui, come accade spesso a noi, è stato combattuto e calunniato dai nemici della fede e della verità. Ha sofferto. Ha vinto. È santo.

Una coppia di coniugi mi corre incontro sorridendo. Sono emozionati, commossi, felici. Chiedono di abbracciarmi. Mi baciano ripetutamente le mani. Mi regalano un’offerta per i nostri poveri. Sono venuti apposta da Capri per partecipare alla Messa che sto per celebrare. Ci scambiamo i numeri del telefono. Facciamo una foto insieme. Una nuova amicizia è nata. Sorpreso dalla gioia, guidato dalla Stella, salgo l’Altare.

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