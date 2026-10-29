Quando sei stanco
Un’antica preghiera mariana sale alle labbra, un incontro imprevisto nel “suo” santuario di Pompei arriva a dare un segnale di gioia inattesa
1 min di lettura
October 29, 2026
Quando sei stanco e sfiduciato, “respice stellam, voca Mariam”. Quando una vocina insidiosa ti sussurra all’orecchio che non vale la pena essere onesti, impegnarsi, lottare, farsi prossimo; che i lupi sono in agguato per sbranarti, se continui a credere nella debole forza dell’amore, tu “respice stellam, voca Mariam”. Lo faccio. Lo abbiamo fatto anche l’ultima domenica di ottobre. A centinaia siamo arrivati ai piedi della Madonna di Pompei. Il santuario era gremito. La mamma buona ci aspettava. Bartolo Longo ci parlava. Anche lui, come accade spesso a noi, è stato combattuto e calunniato dai nemici della fede e della verità. Ha sofferto. Ha vinto. È santo.
Una coppia di coniugi mi corre incontro sorridendo. Sono emozionati, commossi, felici. Chiedono di abbracciarmi. Mi baciano ripetutamente le mani. Mi regalano un’offerta per i nostri poveri. Sono venuti apposta da Capri per partecipare alla Messa che sto per celebrare. Ci scambiamo i numeri del telefono. Facciamo una foto insieme. Una nuova amicizia è nata. Sorpreso dalla gioia, guidato dalla Stella, salgo l’Altare.
Vuoi leggere tutti i "Volti" di don Maurizio Patriciello per la newsletter di "è vita"? Clicca qui
Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita di “è vita”: clicca qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire