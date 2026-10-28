Emirates inaugura il "travel store" rinnovato nella capitale

Emirates ha inaugurato il suo "travel store" rinnovato di Roma, il primo punto vendita in Italia riprogettato secondo il "concept retail" che la compagnia sta introducendo nei mercati coperti dalla propria rete. Lo store offre un servizio di assistenza personalizzata che valorizza il rapporto umano con i clienti, dalla pianificazione degli itinerari alla scelta dei prodotti e dei servizi aggiuntivi. Nell'ambito di questo piano di espansione, la compagnia aerea ha investito circa 42,2 milioni di euro, aprendo finora 10 "Emirates world store" e 13 punti vendita dedicati ai viaggi in tutto il mondo.

Il rinnovo del punto di Roma, situato nel quartiere Eur, «rappresenta un investimento concreto nella relazione con i nostri clienti e nel mercato italiano. Roma è uno dei principali punti di riferimento della presenza di Emirates nel Paese: una città dalla forte vocazione internazionale, nella quale le esigenze di imprese, professionisti e viaggiatori si incontrano con una domanda turistica ampia e diversificata. Questo significa rafforzare il nostro impegno in un mercato strategico, consentendoci di offrire a ogni viaggiatore un'assistenza personalizzata, attenta alle proprie esigenze - ha dichiarato Marco D'Ilario, da gennaio scorso nuovo manager per l'Italia di Emirates -. Il confronto diretto ci permette di conoscere meglio le persone e di seguirle con continuità, costruendo proposte su misura: dalla scelta dell'itinerario ai servizi che rendono il viaggio più confortevole e personale».

Nell'occasione D'Ilario ha fatto il punto sulle attività del vettore, sottolineando che l'operatività è tornata sui livelli ottimali d'inizio anno, prima dell'avvio del conflitto nel Golfo Persico. Non solo su tratte "regina" come la Milano-New York, ma anche su tutte quelle in transito negli Emirati Arabi, grazie anche a una serie di benefit concessi, come la gratuità del cambio data del volo. Qualche difficoltà persiste solo sugli scali più direttamente coinvolti nelle zone in qualche modo "a rischio". «L’estate si è chiusa oltre le nostre aspettative: tra luglio e agosto - ha sottolineato - abbiamo trasportato oltre 8,6 milioni di passeggeri nel mondo. E, sulle rotte da e verso l’Asia occidentale, l’Europa, il Medio Oriente, le Americhe e l’Africa, i coefficienti di riempimento hanno superato il 75%».