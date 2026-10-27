Buona la sesta: Renault Clio è "Auto Europa 2027"

È la Renault Clio la nuova regina dell’auto secondo i giornalisti specializzati del setttore: la sesta generazione della celebre compatta transalpina si è aggiudicata infatti il titolo di Auto Europa 2027, il riconoscimento promosso dall'UIGA. La cerimonia di premiazione, tenutasi presso la sala convegni Bosch di Milano, ha visto la vettura della Losanga prevalere al termine di una finale agguerrita. Per regolamento, tutte le altre sei concorrenti giunte all'atto conclusivo – ovvero Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60 – si sono classificate ex aequo al secondo posto. Le "magnifiche sette" sono arrivate all'evento milanese dopo una rigorosa selezione iniziale che ha coinvolto ventiquattro modelli, tutti costruiti in Europa e commercializzati in almeno 10.000 esemplari tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026.

L'evento non ha incoronato soltanto la vincitrice assoluta, ma è stato l'occasione per assegnare altri due importanti premi: quello di Auto Europa 2026 secondo gli Opinion Leader, andato alla Hyundai Ioniq 3, e quello attribuito dalla Giuria popolare, conquistato dalla nuova Lancia Gamma. Con questo successo, la sesta serie della Clio entra a far parte di un albo d'oro prestigioso, inaugurato nel 1987 dall'Audi 80. La compatta d'Oltralpe raccoglie l'eredità della Fiat Grande Panda, vincitrice dell'edizione 2026, e segue la scia di altri modelli di grande riscontro commerciale premiati nei cinque anni precedenti, come Jeep Avenger, Alfa Romeo Tonale, Fiat Nuova 500, Peugeot 2008 e la stessa Renault Clio V.

A ritirare il riconoscimento UIGA è stato Carlo Leoni, Responsabile Comunicazione di Renault Italia, che ha sottolineato l'ottima risposta del pubblico alla gamma di motorizzazioni disponibili sul mercato italiano, che comprende versioni a benzina, ibride e bifuel a GPL. La fase decisiva della manifestazione, giunta quest'anno alla sua quarantunesima edizione, si è confermata anche un momento chiave di confronto per l'informazione specializzata. Giornalisti ed esperti si sono interrogati sui temi più scottanti del mondo a due e quattro ruote: dalla sicurezza stradale al futuro della mobilità, fino alle novità del Codice della Strada e all'evoluzione del Green Deal europeo.