Sportività ed elettrificazione: la ricetta Cupra che conquista il mercato

Quella di Cupra è una bella storia da raccontare. Primo, perché è un brand giovane; secondo perché è un brand europeo (e di questi tempi è quasi una rarità); terzo perché nasce sotto il segno della sportività. Sportività che si esprime nell’estetica, nella dinamica, nella guidabilità, nell’interfaccia uomo-vettura e perché no? Anche nell’accelerazione verso la mobilità elettrica. Dall’endotermico all’elettrico, attraverso la tecnologia Plug-in disponibile per i modelli Formentor, Terramar e Leon. Non è un caso che sulle 22,663 unità vendute in Italia nel 2025, ben 7,500 siano state PHEV (elettrificate con la spina). Trend che va migliorandosi nel 2026: “Nei primi nove mesi del 2026 – spiega Pierantonio Vianello, direttore di Seat & Cupra Italia – su circa 17.000 Cupra vendute, 6.547 sono PHEV, con un +6% rispetto al 2025, a conferma che i nostri clienti ben gradiscono questo tipo di alimentazione”.

Anche nel noleggio a lungo termine, una vettura Cupra su tre scelta dai clienti, è ibrida. Su 6.367 unita noleggiate nel primo semestre 2026, infatti, ben 2.692 sono PHEV. E dietro questi numeri, c’è una gamma in continua evoluzione. Denominata e-hybrid, si contraddistingue per tre fattori: 1) Ricarica in corrente continua fino a 50 kW dal 10 all’80% in soli 26 minuti; ricarica a corrente alternata a 11 kW da 0 a 100 in 2 ore e 30 minuti; 2) Nuova batteria con 19,7 kWh di capacità, con struttura a 4 moduli x 24 celle; 3) Oltre 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

In questa gamma, l’ultima novità è l’allestimento Impulse, disponibile per la Formentor. Si tratta di un allestimento che esalta il carattere sportivo del SUV coupé, con una ricca dotazione di serie e un posizionamento particolarmente competitivo.

A prima vista si notano i cerchi in lega da 19 pollici e il tetto panoramico, affiancati dalla vernice metallizzata e dall’Edge Pack, che comprende accesso senza chiave, illuminazione ambientale, telecamera posteriore e portellone elettrico hands-free.

La gamma Impulse offre motorizzazioni benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze da 150 a 333 CV. Il prezzo parte da 34.900 euro chiavi in mano, con una proposta finanziaria da 195 euro al mese (anticipo di 8,900 euro) per la versione 1.5 Hybrid DSG da 150 CV.

L’offerta Formentor si arricchisce inoltre di nuove tecnologie per la sicurezza, il parcheggio automatizzato e un’esperienza audio ancora più immersiva, confermando l’impegno CUPRA nel coniugare design distintivo, innovazione e piacere di guida.