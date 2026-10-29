Lagarde lascerà la Banca centrale europea a febbraio

Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca centrale europea il 7 febbraio 2027, quasi nove mesi prima della scadenza naturale del mandato, prevista a ottobre. La presidente della Bce lo ha comunicato oggi al Consiglio direttivo, convocato per la periodica riunione di politica monetaria, e ad António Costa, presidente del Consiglio europeo.

La nomina del successore sarà avviata immediatamente dal Consiglio europeo. Il Consiglio direttivo ha salutato la presidente con una lunga standing ovation. Tra i possibili successori figurano l'ex governatore della banca centrale olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernández de Cos. La decisione mette fine a mesi di indiscrezioni su una possibile uscita anticipata di Lagarde, per la quale si è ipotizzato un futuro alla guida del World Economic Forum

Le dimissioni arrivano in una fase delicata: la Bce deve contenere l'inflazione alimentata dal caro energia senza aggravare il rallentamento economico. Oggi è attesa una conferma dei tassi al 2,5%, ma resta possibile un nuovo rialzo già a dicembre.

Lagarde, 70 anni, francese, è presidente della Banca centrale europea dal 1° novembre 2019, prima donna a ricoprire l'incarico, succedendo a Mario Draghi. Avvocata di formazione, è stata ministra dell'Economia francese dal 2007 al 2011 e direttrice generale del Fondo monetario internazionale dal 2011 al 2019. Alla guida della Bce ha affrontato la crisi economica provocata dalla pandemia, l'impennata dell'inflazione e la conseguente stretta monetaria. Il suo mandato sarebbe scaduto nell'ottobre 2027, ma lascerà anticipatamente il 7 febbraio.