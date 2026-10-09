<Vita e Cura

Margherita, Marco e il bambino arrivato superando ogni ostacolo

di Francesca Cipolloni
Il “metodo” di presa in carico della storia di ogni coppia, insieme alla loro difficoltà di procreare, ha il volto di persone alle quali l’Isi-Paolo VI del Policlinico Gemelli di Roma ha cambiato la vita
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October 9, 2026
Margherita, Marco e il bambino arrivato superando ogni ostacolo
/ SICILIANI
Lo splendore dell’umano che passa per l’origine, l’attesa e la vita che arriva. A raccontarlo nella sua unicità non possono che essere le mamme, che in grembo custodiscono un mistero “magnifico”, e i papà, che abbracciano quella desiderata novità in grado di ribaltare ogni priorità. A darcene diretta testimonianza sono Marco e Margherita (nomi di fantasia), che osservando oggi la loro bambina nella culla del Policlinico Gemelli assaporano i primi momenti di una genitorialità che è per loro «un regalo del Cielo infinitamente speciale, una grazia, una responsabilità e una gioia che aumenta in ogni gesto di questa creatura appena nata». Guardarla restituisce a entrambi «un’emozione indescrivibile» e la consapevolezza di una nuova esistenza da proteggere. Come neo-genitori è forte «la riconoscenza verso il Centro per la regolazione naturale della fertilità (Isi-Crnf) e il Centro per la procreazione naturale e cura dell’infertilità presso il Policlinico Gemelli (Isi-Cpnci), ai professionisti che vi operano e che ci hanno sostenuto e incoraggiato in ogni passo della gravidanza: questa figlia è davvero il segno che Dio è sempre fedele ad ogni sua promessa».
A confermarlo è Paola Pellicanò, dirigente medico dell’Isi-Crnf, che spiega come, per questa coppia in particolare, «sia stato fondamentale iniziare dal conoscere la propria fertilità per condividere tale consapevolezza e poter orientare il giusto iter diagnostico, individuando la terapia corretta». Da lì, prosegue Pellicanò, «inizia la gestione condivisa del caso, anzitutto con il Centro per la Procreazione naturale e la cura dell’infertilità, poi anche con altri specialisti del Gemelli, sempre in un’ottica di interdisciplinarietà e di collaborazione. La bellezza della vita passa dunque attraverso un metodo clinico e sanitario e, al contempo, un approccio umano verso i futuri genitori, ai quali si consegna anche la possibilità di rimanere protagonisti consapevoli del percorso».
La prassi delle due “anime” che compongono l’Isi-Paolo VI è confermata anche da Annamaria Merola, coordinatore dell’Isi-Cpnci: «Vengono ricevute tutte le coppie che, per diversi motivi, hanno difficoltà a ottenere una gravidanza: ciascuna è accolta da un’équipe specialistica multidisciplinare che si occupa di identificare il motivo per cui la gestazione non arriva o esita in aborto, e di trovare una soluzione. A ogni coppia è riservato il tempo necessario per l’ascolto dei problemi medici, ma anche della sofferenza personale. Si individuano poi altri eventuali esami di approfondimento e tutto è proposto in regime di Sistema sanitario nazionale. I risultati sono evidenti: le coppie concepiscono nel 30% dei casi, escludendo i casi di sterilità insuperabile».
Come ribadisce Tullio Ghi, direttore dell’Isi-Paolo VI e ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica, «l’evoluzione della nostra disciplina medica è stata straordinaria in termini di risorse tecnologiche, ma non è andata di pari passo con la rimodulazione delle relazioni umane con i pazienti. Le persone hanno bisogno invece che insieme alle innovazioni scientifiche ci sia una vicinanza empatica, che è di fatto il core della nostra professione. Spesso, infatti, sono sufficienti l’ascolto, il conforto, il consiglio per avviare dinamiche di per sé risolutive. Le coppie chiedono sempre più questo: una via che guardi alle esigenze connaturate alla fisiologia». 

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