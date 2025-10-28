Il Rosario per Carlo Casini, Servo di Dio e «di tutto l’uomo»

Il 23 di ogni mese, giorno della sua nascita al Cielo nel marzo 2020, centinaia di persone si danno appuntamento online per recitare insieme la preghiera mariana ispirandosi al pensiero e alla figura del magistrato e politico per il quale ha preso il via l’iter del processo canonico

Pubblichiamo l’introduzione di don Francesco Coluccia al Rosario del 23 ottobre 2025 organizzato come tutti i mesi da oltre 5 anni per meditare sul pensiero di Carlo Casini, nella preghiera per lui e nel suo ricordo. La rete, che si convoca online, ormai unisce ogni mese centinaia di persone che sono o si sentono legate a diverso titolo al magistrato e uomo politico del quale la Chiesa ha appena autorizzato l’avvio del processo di beatificazione. Per mettersi in contatto con la rete di preghiera: rosariodel23concarlo@gmail.com

Carissimi fratelli e sorelle, oggi ci riuniamo con cuore fervente e fede viva per invocare la benedizione di Dio e per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità, alla difesa della dignità umana e alla promozione dei valori cristiani. Con grande gioia e speranza, ci uniamo in preghiera nel Santo Rosario per il Servo di Dio Carlo Casini, il quale, grazie alla misericordia di Dio e alla testimonianza della sua vita, si avvia verso la gloria dei santi.

L’editto emanato dal cardinale Reina il 1° ottobre 2025, per dare formalmente inizio poi alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione, rappresenta un momento di grande grazia e di rinnovato impegno per tutta la Chiesa, affinché riconosca in Carlo Casini un esempio autentico di fede fervente, di dedizione al servizio del prossimo e di coraggiosa testimonianza evangelica. Attraverso questa preghiera mariana, ci affidiamo alla Vergine Maria, Aurora del Mondo Nuovo, affinché interceda per noi e per l’anima di Carlo, perché la sua vita possa essere presto riconosciuta come esempio di santità per tutti i credenti. Invochiamo la sua intercessione affinché il Signore Gesù per suo tramite conceda le grazie necessarie di cui tanti uomini, donne e bambini necessitano per la loro vita e la loro salute. Il Servo di Dio Carlo Casini susciti in tutti noi, come lo fu per lui, un amore sincero per tutto l’uomo, per ogni uomo.

Preghiamo insieme, con fiducia e speranza, il Santo Rosario, affinché il Signore ci conceda di conoscere meglio e di seguire con entusiasmo l’esempio di Carlo Casini, affinché la sua vita possa ispirare le future generazioni a vivere con fede, speranza e carità.