Don Luigi Talamoni: dai malati alla politica, cent’anni di misericordia

Monza ha ricordato la grande figura del sacerdote beato, fondatore delle Suore Misericordine, che fu definito “il facchino delle anime”

A un secolo dalla morte, Monza ha ricordato e celebrato la figura del beato Luigi Talamoni (1848-1926) con una serie di iniziative concluse con la Messa celebrata il 4 ottobre nel Duomo monzese dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Non una rievocazione storica, ma la testimonianza viva e attuale di un uomo che ha segnato la vita culturale e sociale del suo territorio. L’affetto dei monzesi e della provincia per il proprio patrono è tangibile: vicino alla sua urna, custodita nel Duomo di Monza, si sono raccolti oltre centomila messaggi di speranza, preghiera e gratitudine lasciati dai fedeli.

Decisiva anche la sua azione accanto ai malati, come ricorda il breve profilo biografico pubblicato dal sito dell’Arcidiocesi di Milano: «Frutto della carità di questo Beato Sacerdote è la Congregazione delle Suore Misericordine che continua la sua opera di misericordia nell’assistere gli ammalati e privilegiare l’uomo in situazioni di bisogno e di disagio».

Nato a Monza nel 1848, Luigi Talamoni ricevette la sua prima formazione all’oratorio del Carrobiolo diventando sacerdote nel 1871. Lo splendore della sua vita fu tale che un suo celebre allievo, Achille Ratti – futuro Pio XI – lo definì «guida e padre di anime senza numero». Un cammino di santità riconosciuto dalla Chiesa nel 2004, con la beatificazione da parte di Giovanni Paolo II.

Il suo carisma è incentrato sulle opere di misericordia, sulla politica come servizio alla persona e sulla cultura come ricerca di verità e senso della vita. Chiamato anche “facchino delle anime” e “martire del confessionale”, don Talamoni ha tradotto il Vangelo in un’instancabile azione di carità verso gli ultimi che si perpetua ancora con le Suore Misericordine, l’ordine da lui fondato insieme a Maria Biffi , le cui attività assistenziali raggiungono oggi, la missione in Togo.

Luigi Talamoni è stato per trent’anni un punto di riferimento nell’amministrazione pubblica della città accettando, nel 1893, di candidarsi al Consiglio comunale di Monza. Per lui la politica non è stata lotta di fazione ma servizio instancabile per la tutela della persona e il sostegno concreto di scuole, sanità e opere assistenziali. I verbali comunali ne testimoniano l’attività incessante fino al 1923, quando l’amministrazione venne interrotta dal fascismo. Talamoni ha testimoniato la sua fede insieme all’onestà e a un disinteresse personale tali da essere riconosciuti persino dai suoi avversari politici. Il socialista Ettore Reina lo descrisse come «una di quelle figure che, per l’austerità della vita, per la bontà d’animo, per l’onestà e il disinteresse, spiccano alte e si impongono al di sopra dei partiti».

Dopo la Messa del 4 ottobre, il 16 l’incontro conclusivo del centenario su «Educazione e cultura, fattori di promozione umana», omaggio alla statura intellettuale di Talamoni, alle 21 nell’aula magna del liceo classico “Primo Levi” di Monza, ospiti Letizia Bardazzi e Roberto Righetto. Quest’ultimo evento è solo un omaggio all'attività di Talamoni come docente e alla sua profonda statura intellettuale ma anche la ripresa di un nodo centrale del nostro tempo, richiamato recentemente anche da Papa Leone XIV nel suo discorso al Meeting di Rimini: «Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo [...] la bellezza disarmata di questo Mistero domanda di correre “il rischio educativo” di cui vi parlò don Giussani. Egli intuì che “il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà, per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene nel mondo”. Cari amici, amate sempre la Chiesa».

Il beato monzese ha incarnato questa bellezza ideale in un contesto storico di duro scontro tra il pensiero positivista dell’Ottocento e il mondo cattolico, testimoniando che la certezza della fede non teme il progresso scientifico e culturale ma cammina a fianco della ragione per affermare e custodire il valore profondo dell’uomo. La fede non è un freno alla cultura ma la chiave interpretativa più alta che illumina il senso dell’esistenza e risponde alle domande autentiche del cuore umano.