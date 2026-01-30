Cosa lega la “culla per la vita” a Tolkien? A Giaveno lo sanno...

Sabato 31 gennaio, alla vigilia della Giornata nazionale per la Vita, Giaveno (Torino) ospita l’iniziativa “Il mio tesoro. Letteratura fantasy e difesa della vita”, evento che celebra i dieci anni di attività della “Culla per la Vita” e della fondazione “Il Cuore in una goccia”. La giornata si svolge al Cinema Teatro San Lorenzo, in via Ospedale 8, e sarà articolata in momenti di riflessione culturale, musica e spiritualità.

Il programma del mattino si apre alle 9.45 con i saluti istituzionali, a seguire la presentazione della Fondazione “Il Cuore in una Goccia” a cura del professor Giuseppe Noia. Il dottor Paolo Gulisano interviene sul tema “Letteratura fantastica e vita: un approccio bioetico”, mentre la dottoressa Chiara Bertoglio propone una riflessione su “Tolkien e la sacralità della vita”. A chiudere la mattinata, l’intervento di Teresa Bava sui dieci anni della “Culla per la Vita”. Alle 13 è il pranzo nei locali della parrocchia; per prenotazioni è possibile contattare il numero 3278389275 o scrivere a caavannunciazione@gmail.com. Durante la pausa è anche possibile visitare la Culla per la Vita.

Il pomeriggio riprende alle ore 15 con il concerto “Il suono del fantasy, il suono della vita” del Random Quartet. Seguono la premiazione del concorso letterario “Due cuori, un respiro” e la presentazione dell’omonima antologia curata dal gruppo letterario Inkiostri e pubblicata per i tipi di Vita Editrice. La giornata si conclude alle ore 18 con la Santa Messa presso la Parrocchia San Lorenzo, animata dal coro polifonico “Creativi”, diretto da Chiara Bertoglio.