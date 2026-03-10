Aborto in Europa: la battaglia di “One of us” perché la Ue non tradisca il sogno dei padri

La decisione della Commissione europea di consentire al Fondo Sociale Europeo, finanziato dalla Ue e dagli Stati membri, di sovvenzionare l’aborto transfrontaliero costituisce una chiara violazione dei Trattati, è un modo ingannevole per eludere il controllo del Consiglio dei ministri Ue su una questione così importante e un metodo pericoloso per legiferare e modificare l’interpretazione dei Trattati mediante un diktat esecutivo.

Il Fondo non è mai stato utilizzato per sovvenzionare gli aborti transfrontalieri. Le ragioni finora erano chiare: l’aborto, oltre a essere una questione che spetta esclusivamente agli Stati membri, non è mai stato considerato un “servizio sanitario”. Se la decisione della Commissione venisse attuata, una donna incinta – ad esempio in Italia – cui la legge non consente di abortire in fase avanzata di gravidanza potrebbe recarsi a spese del Fondo in un Paese con una legge più liberale in materia di aborto e fare lì ciò che in Italia è illegale, a spese del governo italiano e dei contribuenti. È un uso improprio dei fondi Ue, in diretto conflitto con il principio di sussidiarietà poiché l’aborto è una questione di esclusiva competenza degli Stati membri.

Non possiamo accettare passivamente questa errata interpretazione degli strumenti finanziari dell’Ue. In qualità di presidente di One of Us , insieme ad altre organizzazioni che condividono la nostra stessa visione, intendo mobilitare l’opinione pubblica con tutti i mezzi a nostra disposizione, sensibilizzarla su ciò che è in gioco e ciò che viene fatto alle spalle dei cittadini europei onesti e rispettosi della legge. Se necessario, nei prossimi mesi organizzeremo un evento popolare di massa per mostrare che gli europei hanno a cuore la vita e non possono essere messi a tacere da una Commissione che sta abusando dei propri poteri. Stiamo valutando anche altre opzioni, nulla è escluso. Prenderemo in considerazione qualsiasi misura legalmente possibile per fermare questa degenerazione del progetto europeo.

Il mio appello è di seguirci e stare all’erta per future indicazioni, affinché tutti i cristiani impegnati nella vita pubblica si alzino in piedi e facciano sentire la loro voce. Soprattutto, il fronte “pro vita” in Europa dovrebbe essere solido e unito, guardando a nient’altro che l’interesse del bambino non ancora nato come obiettivo primario. Come ha affermato Papa Leone il 9 gennaio 2026, « la Santa Sede esprime profonda preoccupazione in merito ai progetti volti a finanziare la mobilità transfrontaliera finalizzata all’accesso al cosiddetto “diritto all’aborto sicuro” e ritiene deplorevole che risorse pubbliche vengano destinate alla soppressione della vita, anziché essere investite nel sostegno alle madri e alle famiglie». È nostro dovere raccogliere l’appello del Pontefice e mettere in pratica le sue parole con azioni concrete.

Tonio Borg è presidente della Federazione europea One of Us