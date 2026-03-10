Medaglie azzurre. Sci: Bertagnolli d'oro. Mazzel, Pelizzari e De Silvestro d'argento

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina.

Combinata sitting, De Silvestro d'argento

Renè De Silvestro ha conquistato la medaglia d'argento nella combinata alle Paralimpiadi di sci alpino, nella combinata di categoria sitting. Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo l'azzurro di San Vito di Cadore (Belluno) è arrivato tra due olandesi, il vincitore Jeroen Kampschreur e il terzo classificato Niels de Langen.

Pelizzari d'argento, l'Italia supera Pechino

Federico Pelizzari ha conquistato l'argento nella combinata di sci alpino, categoria standing. Gli azzurri al quarto giorno di gare superano il bottino di medaglie conquistate a Pechino 2022 (sette) e fanno un altro passo verso il record delle tredici medaglie, che resiste da Lillehammer.

Ancora Bertagnolli, oro nella combinata

Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata dello sci alpino della categoria ipovedenti. Sulla pista "Olympia delle Tofane" a Cortina d'Ampezzo, l'azzurro assieme alla guida Andrea Ravelli ha conquistato la terza medaglia a Milano Cortina 2026, l'undicesima della sua carriera paralimpica

Combinata, Mazzel d'argento

L'azzurra Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha conquistato la medaglia d'argento nella combinata di sci alpino vinta dall'austriaca Veronika Aigner. Medaglia di bronzo per l'altra austriaca in gara, Elina Stary. Per la sciatrice ipovedente, vincitrice di cinque medaglie mondiali e di una Coppa del Mondo di specialità, si tratta della terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo l'oro nel Super-G e l'argento nella discesa.

10 marzo

Sci alpino, Bertagnolli d'argento: decima medaglia paralimpica

Giacomo Bertagnolli è medaglia d'argento nel supergigante della categoria ipovedenti dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. L'azzurro, assieme alla guida Andrea Ravelli, è giunto al traguardo con appena sedici centesimi di ritardo rispetto al campione austriaco Johannes Aigner e alla sua guida Nico Haberl. Bronzo al canadese Kalle Ericsson e alla sua guida Sierra Smith. Per il 29enne sciatore trentino di Cavalese, portacolori delle Fiamme Gialle, si tratta della decima medaglia paralimpica della carriera in tre edizioni.

9 marzo

Sci alpino, Mazzel d'oro nel SuperG con la guida Cotti Cottini

Chiara Mazzel con la guida Nicola Cotti Cottini vince la medaglia d'oro nel SuperG /Ansa

Seconda medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo Perathoner nello snowboard a salire sul gradino più alto del podio è l'azzurra Chiara Mazzel nel supergigante dello sci alpino nella categoria ipovedenti. La sciatrice trentina, già argento in discesa libera, ha trionfato insieme con la guida Nicola Cotti Cottini. Argento all'austriaca Veronika Aigner assieme alla guida Lilly Sammer, bronzo alla slovacca Alexandra Rexová con la guida Sophia Polak.

9 marzo

Snowboard, Perathoner d'oro: primo trionfo azzurro

Emanuel Perathoner, medaglia d'oro nello snowboard /Reuters

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. A conquistarla è Emanuel Perathoner, dominante in tutte le prove di para snowboard cross SB-LL2. L'azzurro, esordiente assoluto alle Paralimpiadi, dà spettacolo chiudendo davanti all'australiano Ben Tudhope e al coreano Lee Jehyuk. A distanza di quasi un anno, Perathoner bissa l'oro mondiale, dato che il 9 marzo 2025 Perathoner si era già laureato campione iridato a Big White (Canada).

8 marzo

Discesa libera, bronzo per Giacomo Bertagnolli

Giacomo Bertagnolli sul podio con la guida Andrea Ravelli /Reuters

Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera paralimpica ipovedenti; oro austriaco con Johannes Aigner e Nico Haberl, argento canadese con Kalle Ericson e Sierra Smith.

7 marzo

Chiara Mazzel d'argento in discesa libera

Chiara Mazzel in gara / Reuters / Lisi Niesner

Arriva dalla portabandiera (benché virtuale) alla cerimonia di apertura, Chiara Mazzel, la prima medaglia italiana a queste Paralimpiadi invernali. La sciatrice delle Fiamme Gialle, in coppia con l'atleta guida Nicola Cotti Contini, ha conquistato l'argento nella discesa libera disputata sull'incantevole pista Olimpia delle Tofane (categoria ipovedenti); oro all'austriaca Veronika Aigner, la grande favorita, e alla sua guida Lilly Sammer, bronzo al duo slovacco Alexandra Rexová / Sophia Polak.

7 marzo