Trump minaccia di ridurre le truppe americane anche in Italia

Dopo aver annunciato di valutare una riduzione del contingente americano sul territorio tedesco, il presidente statunitense Donald Trump ha aperto alla possibilità di un ritiro di truppe anche dall’Italia e dalla Spagna, accusandole di non aver sostenuto adeguatamente gli Stati Uniti nel confronto con l’Iran. Trump è entrato nell’argomento rispondendo alla domanda di un giornalista in merito a un eventuale ritiro di militari anche da Italia e Spagna oltre che dalla Germania. «Probabilmente», è stata la risposta, «perché non dovrei?». Il tycoon ha poi rincarato la dose: «L’Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile». Una questione di sicurezza strategica si sta così trasformando in un messaggio politico diretto agli alleati europei. Il primo bersaglio della Casa Bianca resta però la Germania. Se i militari statunitensi sul territorio italiano sono circa 13mila, a Berlino ne sono schierati 35mila, quasi la metà degli 80mila presenti complessivamente in Europa. La minaccia di ridurre questo contingente è maturata dopo le critiche del cancelliere Friedrich Merz alla gestione americana del conflitto con l’Iran, giudicata da Berlino inefficace e umiliante per Washington. Trump ha reagito accusando Merz di occuparsi troppo di politica estera e troppo poco dei problemi interni tedeschi, dall’immigrazione all’energia. La possibile estensione del provvedimento a Italia e Spagna lascia però intuire che non si tratta soltanto di uno scontro personale con il governo tedesco. La mossa rientra in una strategia più ampia: ridefinire i rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Per Trump la protezione militare americana non può più essere data per scontata, ma deve tradursi in un sostegno concreto alle priorità strategiche di Washington. Il rimprovero agli alleati è di non aver affiancato gli Stati Uniti con sufficiente determinazione nello scontro con l’Iran, ma anche di non voler accettare che il peso del conflitto in Ucraina debba ricadere soprattutto sugli europei, essendo una crisi «alla loro porta».