La Quaresima, i social e le opere di misericordia

Nella scorsa puntata di questa rubrica annotavo come la Rete mi appaia, in tema di Quaresima, sollecita più ad accompagnare i fedeli nella preghiera e nel digiuno che nell’elemosina e nelle buone opere. Su questo fronte mi suggerisce come proseguire la riflessione un post di Karen Hutch , messicana, collaboratrice di “Aleteia” ispanofono, intitolato: «Mostrare le [proprie] opere di misericordia sulle reti sociali». Nell’articolo si afferma senza mezzi termini, con il conforto del giovane sacerdote Gerardo Torres, anch’egli messicano, spesso citato dall’autrice, che «ci sono occasioni in cui il diavolo cerca di tentarci non tanto scoraggiandoci dal compiere opere buone, quanto indicendoci a farlo per mero conformismo o esibizionismo». In effetti, prosegue, «tutte le nostre opere di carità, sia spirituali che corporali, possono distorcersi in una fonte di like per i nostri social network», qualora vengano rese pubbliche in modo da «trasformarsi in uno spettacolo». Per questo il post raccomanda di non lasciarci motivare dagli «applausi di questo mondo», e conclude: «In un'epoca in cui tutto diventa pubblico e tutto è a portata di un like o di un clic, come figli di Dio siamo chiamati, durante questa Quaresima e sempre, a fare del silenzio un atto d'amore e ad agire con carità per il nostro prossimo». Un’attualizzazione indubbiamente convincente del Vangelo, che proprio nel Mercoledì delle Ceneri ci chiede di «non suonare la tromba» davanti a noi quando facciamo l’elemosina.

C’è un modo non distorto di praticare, stando all’interno degli ambienti digitali, alcune opere di misericordia corporale (tralascio quelle di misericordia spirituale perché il discorso diventerebbe molto lungo e complesso). Penso in particolare a «visitare gli infermi» e «seppellire i morti». Sempre più spesso capita che chi si trova ricoverato in ospedale utilizzi i social come strumento per tenere informati parenti e amici sul ricovero stesso, condividendo attraverso veri e propri diari il motivo della degenza, le terapie o gli eventuali interventi e quella routine quotidiana in cui, secondo la felice formula coniata dal medico Paolo Cornaglia Ferraris, noi siamo «pigiami» in un mondo governato dai «camici». Quando ciò accade e non è possibile andare fisicamente a trovare il parente/amico, una o più reazioni sui profili social dell’interessato possono certamente rappresentare un modo di fargli compagnia. Altrettanto o forse più spesso ancora succede di apprendere dai social di un lutto che ha colpito qualcuno che ci è caro: talvolta è lo stesso account del defunto che viene tenuto aperto proprio per divulgare la notizia e le informazioni sulle esequie e insieme accogliere le condoglianze, talaltra è la semplice pubblicazione di un necrologio. Anche in questo caso la presenza fisica è il meglio; ma accanto o al posto di quella il farsi prossimo sulle reti sociali, con una parola e l’assicurazione di una preghiera, può servire, specie nelle settimane e nei mesi, i più duri, successivi all’evento luttuoso.