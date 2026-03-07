Monsignor Lasarte: “Il vostro aiuto per migliaia di fratelli e sorelle in Angola"

“Il vostro aiuto va a beneficio di migliaia di fratelli e sorelle e arriva fino a questa diocesi all'estremità dell'Angola. I bambini, le bambine vulnerabili, gli adulti, le donne che non sanno leggere e scrivere, i lebbrosi, gli esclusi dallo sviluppo continuano a confidare nella vostra solidarietà».

Sono parole di Monsignor Martin Lasarte, vescovo di Lwena, diocesi estesa su oltre 223 mila chilometri quadrati, la più grande dell’Africa subsahariana, con 500 villaggi e una presenza cattolica tra le più basse del Paese. L'istruzione resta una priorità assoluta, ci sono 200.000 bambini e adolescenti che non frequentano la scuola. La diocesi gestisce 22 scuole che accolgono almeno 20 mila studenti e promuove programmi di alfabetizzazione per circa 8 mila giovani e adulti, anche grazie al sostegno della Conferenza episcopale italiana con il progetto “Katuka Wende” (“alzati e cammina”).

Complessivamente, il Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli ha sostenuto in tutte le Diocesi dell’Angola 476 progetti per 52 milioni di euro grazie ai fondi 8xmille destinati alla Chiesa cattolica. Si tratta di interventi di alfabetizzazione, scuole, ambulatori, formazione professionale, agricoltura sostenibile, e progetti per profughi e rimpatriati, oltre che centri di accoglienza per ragazzi e ragazze di strada e per il reinserimento di ex militari della guerriglia.