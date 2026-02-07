I credenti nel digitale, le cose da cui guardarsi

Nell’infosfera ecclesiale sono risuonati questa settimana tre squilli che allertano il credente a un uso responsabile delle opportunità offerte dall’ambiente digitale. Comincio con quello che “Aleteia” ispanofono ha affidato ai due minuti del video «Ciberattacchi: nuove forme di guerra spirituale nell’era digitale» ( bit.ly/4afYd2W ). Attingendo al linguaggio bellico, che purtroppo è tornato rapidamente di moda, si denuncia come nel «mondo digitale» proliferino «messaggi virali, audio e catene religiose» che «utilizzano la paura e la promessa di benessere economico per manipolare le coscienze». In evidenza vengono poste le loro modalità ricattatorie e le dinamiche superstiziose. Si aggiunge che dal punto di vista cristiano è «una forma moderna di inganno spirituale», in cui la fiducia in Dio viene sostituita da pratiche meccaniche. E si denunciano la scarsa affidabilità delle fonti e le finalità commerciali (generare traffico, appropriarsi di dati personali) nonché psicologiche (seminare ansia collettiva). Dunque un vero «cyberattacco: non a sistemi informatici ma alla pace interiore e al discernimento», dal quale ci si difende – queste le conclusioni – rimanendo ancorati a Dio e nella sua Parola. Il video, di formato verticale (dunque destinato alla fruizione da smartphone) è costruito con immagini generiche, testi sovrascritti e non parlati e una musica inquietante. Sull’account Instagram del portale ( bit.ly/4acuZC6 ) è arrivato a 11mila visualizzazioni.

Il secondo allarme cui mi riferisco è stato pronunciato da un’alta autorità ecclesiastica, il cardinal Victor Manuel Fernández, sul finire della meditazione (bit.ly/4bChZYY) con la quale ha aperto, lo scorso 27 gennaio, la Sessione plenaria del Dicastero per la dottrina della fede di cui è prefetto. Nel contesto di una complessiva riflessione sull’umiltà intellettuale, i limiti della conoscenza umana e i pericoli di assolutizzare il proprio punto di vista, anche, o specialmente, quando si parla di fede, Fernández ha osservato che «oggi in qualsiasi blog, chiunque, anche se non ha studiato molta teologia, esprime la propria opinione e condanna come se parlasse ex cathedra». L’affermazione è stata ripresa, più nei titoli che nei resoconti, dalle principali testate online di informazione religiosa che hanno riferito della plenaria (vedi ad esempio “Vida Nueva” bit.ly/4aux1yO). A maggior ragione essa non è passata inosservata presso i siti e blog dell’area antimoderna, che vi hanno letto un riferimento diretto, e critico, al loro stile assertivo. Ma la portata del tema che queste parole (e l’intera meditazione) sollevano travalica gli schieramenti ecclesiali: rinvia a un fenomeno che appartiene all’intera comunicazione digitale e non solo a quella che tratta temi di fede e spiritualità, e che più o meno dieci anni fa, con parola divenuta di moda e poi rapidamente dimenticata, avevamo imparato a riconoscere col termine di “post-verità”.