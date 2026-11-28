L’infosfera ecclesiale non è mai indifferente all’approssimarsi dei tempi liturgici forti. Anche quest’anno l’Avvento, che inizia domani, figura come protagonista di varie proposte, alcune delle quali traducono nel digitale la formula del “calendario”. “Uniti nel dono”, il sito della Chiesa italiana che promuove le offerte deducibili a favore del sostentamento del clero, ne lancia uno, gratuito, intitolato “Nel presepe ci sono anch’io”: per il momento una pagina spiega l’idea narrativa di questo calendario. «Ogni giorno una pallina si animerà, svelando un personaggio del presepe e la storia di una comunità cristiana»; la domenica si potrà anche ascoltare una riflessione del vescovo Erio Castellucci, come si apprende da un’altra pagina più descrittiva cui si accede previa registrazione. La proposta intende anche rispondere alle finalità istituzionali del sito, cioè la raccolta di fondi. In questi giorni la stessa infosfera ecclesiale, con due articoli usciti il 22 novembre su una delle sue agenzie più diffuse, “Aleteia” (edizione francofona), si è anche dedicata a descrivere e analizzare un fenomeno che da anni è sotto gli occhi di tutti ma sul quale forse non ci si è soffermati abbastanza, e cioè l’utilizzo commerciale dell’idea di un “calendario dell’Avvento” spinta fino alla proposta di acquistare, tramite questo contenitore (in senso proprio e in senso figurato), generi di ogni tipo, non solo per bambini, comunque totalmente slegati dalla spiritualità del tempo di Avvento.

Nel primo dei due articoli Anna Ashkova ci offre i dati del fenomeno in Francia, attingendo a un “Osservatorio del calendario dell’Avvento” compilato annualmente dal sito di e-commerce “calendrierdelavent.com”. Senza addentrarmi nei pur interessantissimi dettagli, ne evidenzio gli aspetti salienti. Nel 2016 sul mercato c’erano 147 calendari, il 1° novembre 2026 ce ne sono 906; costano mediamente non poco: 49,90 euro; le 24 finestrelle possono contenere cibi, perlopiù dolciumi, ma anche giocattoli e molti altri prodotti per adulti (alcolici, profumi, prodotti di bellezza, gioielli…). Nel secondo articolo la stessa autrice analizza il fenomeno con Benoît Heilbrunn, filosofo e semiologo, condirettore a Parigi dell'Osservatorio “Marques, imaginaires de la consommation et politique”. Egli spiega che il successo dei calendari risiede nella loro capacità «di tradurre un rituale in uno strumento commerciale», ovvero di non «vendere solo oggetti ma anche un’abitudine» e «trasformare qualsiasi articolo in un evento quotidiano». Così le aziende dispongono allo stesso tempo di «un prodotto, uno strumento di fidelizzazione e un mezzo di comunicazione». In sintonia «con una cultura dell’istante e della stimolazione permanente del desiderio», il calendario offre una vera e propria «ritualizzazione del consumo», che diventa poi «un contenuto mediatico» se l’apertura quotidiana della finestrella è ripresa e condivisa sui social.

Il professor Heilbrunn colloca il fenomeno entro la più ampia secolarizzazione delle festività religiose: esse, «man mano che perdono parte del loro significato spirituale», diventano anche «oggetto di un’appropriazione commerciale», in cui si «reinveste il meccanismo stesso della religiosità trasferendo su oggetti commerciali una parte del valore, dell’attesa e dell’attaccamento un tempo associati al sacro». Con i calendari dell’Avvento, ma anche con la comparsa sempre più anticipata degli addobbi natalizi, il Black Friday, i pre-saldi, «il marketing non si limita a invadere il Natale, ma lo allunga» e il periodo delle feste «si trasforma gradualmente in un’atmosfera commerciale diffusa». Inoltre il calendario commerciale non elimina l’attesa che caratterizza nella fede cristiana il tempo d’Avvento come preparazione al Natale, ma «la frammenta»; trasforma «i 24 giorni che precedono il Natale in una successione di piccole ricompense», cosicché «l’attesa diventa una serie di occasioni di consumo»; essa «deve ormai produrre un’esperienza». Si trasforma anche il concetto di sorpresa: «Nell’Avvento cristiano l’attesa riguarda un mistero. Nel calendario commerciale la sorpresa è programmata» e prevedibile. In sintesi, esso non cancella il significato originale dell’Avvento ma sposta «la fede che un tempo sosteneva l’attesa religiosa» verso «la fedeltà al marchio», conservando peraltro la struttura rituale ereditata dal mondo religioso. Perché «il mercato non distrugge i riti; li ricicla».