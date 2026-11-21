Ogni settimana decine di notizie testimoniano la sempre maggiore permeabilità tra la vita ecclesiale e l’ambiente digitale. Le cinque che sto per snocciolare sono solo un campione, messo in ordine cronologico. Per la Festa di Tutti i santi è stata lanciata in Francia un’applicazione mobile, “ Sanctiago ”, che, sul modello di “Pokemon Go” (cioè associando realtà aumentata e geolocalizzazione), promette di far incontrare agli utenti i santi più popolari nei luoghi in cui hanno vissuto e predicato. Il 4 novembre il Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale ha presentato, nell’ambito delle attività della piattaforma “Laudato si’”, un Atlante digitale che rende disponibili online le informazioni raccolte su iniziative, progetti, attività avviate da istituzioni cattoliche nel segno dell’enciclica sulla cura della casa comune. Il 7 novembre, in San Pietro a Roma, si è tenuto l’ottavo “ Capitolo generale del Monastero WiFi ”, il nome che Costanza Miriano ha dato a giornate annuali di preghiera e catechesi che radunano in presenza fino a 3mila persone, convocate per le vie digitali e che per le vie digitali rimangono in contatto tra un Capitolo e l’altro. Dalla metà di novembre è scaricabile online a 9,99 dollari, in spagnolo e in inglese, un « diario digitale di Avvento » curato dal noto giornalista religioso Jesús Colina: si presenta come un’esperienza spirituale interattiva in cui l’utente vive il tempo forte che precede il Natale accompagnato dalle riflessioni di Leone XIV.

Come un ritratto di Arcimboldo

La quinta notizia in qualche modo sintetizza le altre quattro: «Reti e schermi, benedite il Signore!» è uno dei versetti della “integrazione” al Cantico di Daniele che Leone XIV ha proposto ai giovani durante la veglia del 10 novembre a Buenos Aires (ne ha scritto anche l’inviato di “ Avvenire ”). A dire non certo di un’integrazione acritica tra fede e nuove tecnologie ma della possibilità che, come «tutta la creazione», così «tutto ciò che facciamo» diventi «una lode». Ma l’ambiente digitale si può anche descrivere, se guardato alla stregua di un ritratto di Arcimboldo, come il luogo in cui si pratica una «fede cieca», le reti sociali come un «altare» pagano, la condivisione di un contenuto come un «nuovo sacramento». È quello che fa su “ Religion Digital ” Jesús Lozano Pino, docente di filosofia al seminario di Malaga, in passato formatore presso la Caritas diocesana e in America Latina, oggi impegnato in Acheesil (pratica degli Esercizi spirituali ignaziani nella vita ordinaria). Egli appunta la sua critica segnatamente sulla sostituzione, in quello che chiama «ecosistema della religione digitale», della ricerca della verità con il suo consumo, senza discernimento, «già pronta e benedetta da chi l’ha diffusa prima». Si condivide, afferma questo autore, «per paura del giudizio della comunità, per pigrizia nel verificare e, soprattutto, per quell’urgenza mistica di sentirsi presenti nel dolore altrui o nell’indignazione collettiva senza sporcarsi le mani».

Un rigoroso digiuno di "condivisioni"

La teologia tradizionale, prosegue Lozano Pino, «ha sempre messo in guardia dai pericoli della pigrizia spirituale e del peccato di omissione. Ciò che i padri della Chiesa non potevano prevedere è che la più grande tentazione del XXI secolo non sarebbe stata la carne, bensì la piacevole pigrizia di sospendere il giudizio e lasciare che il dito lavori per conto di altri. Pensare è una scomoda croce: chiede di dubitare, indagare, incrociare le fonti, frenare l’impulso viscerale o l’entusiasmo fanatico. Condividere, invece, è un atto di assoluta comunione con il nulla. È un’assoluzione-espresso: “Non l’ho scritto io, l’ho solo fatto circolare”. È il classico “lavarsi le mani” di Ponzio Pilato adattato alla gestione dei contenuti virali». È chiaro che questo docente e formatore sta usando le immagini della vita di fede, con tutta la loro ricchezza evocativa, semplicemente per mostrarci la povertà di un’esistenza assuefatta alla logica dei social. Conclude infatti, non senza un personale «mea culpa», affermando che, se le cose stanno così, «la vera sfida spirituale del nostro tempo consiste non nel ritirarsi in un monastero in silenzio a meditare – sarebbe troppo facile –, ma nel sottoporsi a un rigoroso digiuno di condivisioni. Praticare la salutare eresia di lasciare morire una bufala nella nostra chat, di annoiarci piuttosto che associarci all’isteria collettiva dell’ultima ora». Perché «è la fede che smuove le montagne», non un inoltro automatico.