Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, penso alle tante situazioni africane, in cui sono proprio le donne – spesso insieme ai loro bambini – a soffrire delle conseguenze più nefaste di guerre, crisi, ingiustizie e discriminazioni. Sono vittime di antichi modelli di sopraffazione e patriarcato, di tradizioni che le relegano nello spazio domestico o che impongono pratiche barbare come le mutilazioni genitali femminili o i matrimoni forzati. Sono vittime delle moderne schiavitù che fanno dei loro corpi strumenti e merci da usare e gettare via, privandole della loro libertà e dignità. Sono vittime di quell’orrore indicibile che è lo stupro usato come arma di guerra, dall’Est del Congo al Darfur – passando per molte altre regioni dell’Africa (e del mondo). Ma non sono solo vittime. Se penso all’Africa vedo anche e soprattutto moltissime donne che, nelle situazioni più difficili e “disumanizzate”, restano e resistono, nonostante le violenze che subiscono. E il loro “esserci” si traduce in processi dal basso di riconciliazione, in lavoro quotidiano di ricucitura dei tessuti sociali lacerati, nell’arte paziente di appianare le tensioni e guarire i traumi, nella promozione della pace e nella prevenzione di ulteriori violenze. Certo, ci sono anche grandi figure, come Navi Pillay, Premio Nobel per la pace 2026 e, prima di lei, Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee della Liberia (2011) e, a fare da “apripista”, una pioniera dei diritti delle donne e dell’ambiente, la keniana Wangari Maahtai, che aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento nel 2004. «Fino a quando le donne non saranno liberate dalla povertà e dall’ingiustizia, tutti i nostri obiettivi – la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile – sono in pericolo», aveva sottolineato il Comitato di Oslo che assegna i Nobel per la pace.

Raramente, però, le donne dell’Africa, che rappresentano l’ossatura e i pilastri di tante società in sofferenza, escono dall’anonimato e hanno il giusto riconoscimento. Così come sono quasi sempre anonime le moltissime donne artigiane di pace, portatrici di valori e di sapienza, grandi lavoratrici e silenziose lottatrici, continuamente alla ricerca faticosa di una vita dignitosa per sé e per i propri figli, per l’oggi e per il futuro delle nuove generazioni. Eppure spesso sono proprio loro che, con la loro presenza e il loro lavoro, anche in situazioni di violenza, garantiscono percorsi di resistenza e di resilienza. E svolgono un ruolo fondamentale di “intercessione”. Che significa etimologicamente “fare un passo in mezzo”, mettersi là dove il conflitto ha luogo, situarsi tra le due parti. Lo ricordava molti anni fa il cardinale Carlo Maria Martini, che aveva scritto una lunga lettera, che era allo stesso tempo un grido e una preghiera di intercessione. «Intercedere – scriveva – è stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di mettere la mano sulla spalla di entrambi e accettando il rischio di questa posizione… pure nella solitudine e nell’abbandono». Ed è proprio quello che fanno molte donne africane, a volte davvero nella solitudine e nell’abbandono, o in situazione di grande vulnerabilità, come nei tanti campi profughi di cui è disseminato il continente o nelle periferie degradate delle grandi metropoli. Senza volere per forza idealizzare o generalizzare oltremisura, ho visto spesso questa capacità di “intercedere” in moltissime donne che ho incontrato in tanti contesti africani. Donne che testimoniano della necessità e della possibilità di continuare a lottare per una vita degna di essere vissuta.