In questi giorni ho letto qua e là che viviamo in un mondo caratterizzato da molteplici crisi, in un’epoca di cambiamento in cui le tensioni permeano il nostro modo di pensare, agire ed esprimerci. Cerchiamo di comprenderlo attraverso definizioni che, sebbene ragionevoli, a volte risultano insufficienti per cogliere la bellezza di ciò che siamo e in cui viviamo. Tuttavia, in mezzo all’incertezza, emerge anche la possibilità di ascoltare altre voci, riconoscere modi diversi di dare un nome alla vita e imparare da quei popoli che, attingendo alle proprie radici, hanno coltivato modi propri di comprendere il mondo. In questo contesto si apre il pensiero a spirale dei popoli dell’America Latina, un modo di guardare all’esistenza che ci invita a comprendere che la realtà non rimane immutata, ma si trasforma con ogni esperienza, ogni incontro e ogni generazione. Proprio come una tessitrice intreccia fili e parole per dare forma a una trama che la comunità sa leggere, anche la vita si costruisce punto dopo punto, intrecciando ricordi, saperi e nuovi orizzonti di senso. In questo modo, ogni giro intorno al sole porta con sé altre possibilità di interpretare ciò che siamo, senza rinunciare a ciò che ci sostiene. Basta fermarsi a contemplare la natura per scoprire che la spirale abita nelle conchiglie, nelle piante, nei fiori, nelle impronte digitali e nei movimenti degli astri. È presente a diversi livelli della vita, ricordandoci che tutto è in relazione, che nulla e nessuno esiste in isolamento e che facciamo parte di una creazione che va oltre il nostro stesso sguardo. Da migliaia di anni, numerosi popoli indigeni hanno trovato nella Natura una maestra che, attraverso le sue metamorfosi, insegna il valore dei cicli, della pazienza, della trasformazione e della cura del bene comune.

Per questo, pensare a spirale non significa tornare nello stesso luogo per ripetere ciò che si è già vissuto, ma tornare con occhi diversi, con maggiore esperienza e una comprensione più profonda di ciò che ci accade. Ogni ciclo conserva la memoria dei passi precedenti, aprendo al contempo nuove vie per rispondere alle sfide del presente. In questo intreccio si incontrano la spiritualità, la vita comunitaria, la reciprocità e la resistenza di coloro che hanno saputo mantenere salde le proprie radici di fronte alle fratture della storia. Lì, il cuore collettivo continua a battere, ricordandoci che l’esistenza acquista senso quando riconosciamo i legami che ci uniscono. Da questa prospettiva, il pensiero a spirale ci esorta anche a trasformare il nostro rapporto con il mondo. Ci invita a recuperare il senso sacro della vita, la bellezza che ci riunisce e la responsabilità condivisa di prenderci cura di tutto ciò che esiste. Non si tratta solo di immaginare altri modi di vivere, ma di renderli possibili attraverso decisioni quotidiane che riconoscano la dignità delle comunità, i diritti degli esseri viventi e l’interdipendenza che sostiene la Casa Comune. Di fronte all’erosione dei legami, questa saggezza ancestrale è un seme fecondo in grado di aprire fessure e dare spazio a nuove forme di convivenza, produzione, condivisione e cammino insieme. Forse la sfida della nostra epoca è comprendere che il futuro appartiene a tutti noi e si costruisce intrecciando la memoria, la terra e i legami con gli altri. Il pensiero a spirale ci ricorda che facciamo parte di un’unica comunità di vita e che ogni cambiamento ha inizio quando riconosciamo di essere interconnessi. Ogni ciclo ci invita a tornare ai nostri cuori, dove nascono le domande, gli affetti e le certezze che ci spingono a ricominciare. Così, impariamo e disimpariamo, trasformiamo i nostri modi di sentire, pensare e vivere, e accogliamo con autenticità l’opportunità di rinnovarci ogni giorno con piccole scintille di luce.