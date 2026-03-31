Dai territori a una piattaforma per il disinvestimento minerario

In America Latina, più di 40 organizzazioni religiose, sia del Nord che del Sud, hanno deciso di unirsi per rivedere le proprie pratiche e chiedersi se le loro risorse possano alimentare proprio quel sistema che intendono mettere in discussione

Ci sono storie che non si possono racchiudere in cifre o relazioni, ma che si comprendono meglio percorrendo i territori e condividendo la quotidianità delle popolazioni impoverite e di coloro che difendono la Casa Comune. In America Latina, una nuova storia non solo si sta scrivendo, ma è in gestazione da anni e, nel marzo 2026, ha trovato un nuovo canale in Italia con la nascita di una piattaforma internazionale che propone una misura scomoda: smettere di investire nell'estrazione mineraria che distrugge i territori e mette a rischio vite umane. In questo modo, l’iniziativa raccoglie le voci dei popoli che resistono e le trasforma in domande attuali per il presente, tra cui quale mondo si sta sostenendo con gli investimenti e quale eredità si lascia alla Madre Terra.

Lungi dall’essere un’idea astratta, questa proposta nasce dall’ascolto contemplativo della realtà, da una Chiesa in uscita. In questo senso, riprende il richiamo ripetuto da Papa Francesco ad ascoltare sia il grido della terra che quello dei poveri. Quando si cammina al fianco delle popolazioni in prima linea e si fa proprio l’impatto della loro sofferenza, è difficile rimanere indifferenti. Al contrario, si impone un'esigenza di coerenza che porta a chiedersi da che parte si sta e cosa si sostiene con le decisioni quotidiane, comprese quelle che sembrano lontane, come gli investimenti finanziari.

Allo stesso modo, la piattaforma si configura come un’iniziativa collettiva ed ecumenica che nasce dall’indignazione e si trasforma in impegno. Più di 40 organizzazioni religiose, sia del Nord che del Sud, hanno deciso di unirsi per rivedere le proprie pratiche e chiedersi se le loro risorse possano alimentare proprio quel sistema che intendono mettere in discussione. Ciò avviene in un contesto in cui l’estrattivismo non funziona solo come dinamica economica, ma anche come una forma di relazione con il mondo che privilegia il profitto rispetto alla vita. Per questo, l’iniziativa cerca di trasformare le pratiche finanziarie a partire dall’etica dell’ecologia integrale e di mettere in discussione una logica che trasforma la vita in merce.

In America Latina, questo dibattito non è puramente teorico, poiché le comunità e i territori ne subiscono direttamente le conseguenze. L’attività mineraria è spesso accompagnata da promesse di sviluppo che raramente vengono mantenute, oltre che da divisioni interne, nuove malattie e un clima di paura. A ciò si aggiungono l’inquinamento delle fonti idriche e l’indebolimento delle democrazie locali. Di conseguenza, l'estrattivismo non solo colpisce il tessuto sociale, ma anche l'interrelazione e la coesistenza degli ecosistemi. Da questa prospettiva, le comunità avvertono che i livelli di estrazione rispondono più alla speculazione finanziaria e al valore dei minerali sui mercati che alle reali necessità umane, il che riflette una logica di accumulazione che non conosce limiti.

D'altra parte, il disinvestimento si presenta come qualcosa che va oltre l'ambito economico. Si tratta di un atto etico, politico e anche spirituale che non implica solo il ritiro di risorse, ma anche la messa in discussione di un sistema che spesso viene presentato come inevitabile. In termini concreti, significa rifiutarsi di sostenere determinate pratiche attraverso l’uso del denaro. Si riconosce così che le decisioni finanziarie non sono neutre e che ognuna di esse implica una presa di posizione. Ritirando gli investimenti dalle imprese minerarie che violano i diritti, non solo si evita la complicità, ma si aprono anche possibilità per orientare le risorse verso iniziative che promuovono la cura e la vita.

In questo contesto, la piattaforma non intende fornire risposte definitive, ma propone un percorso innovativo. Invita infatti chiese, comunità e organizzazioni a rivedere le proprie pratiche e a compiere passi concreti verso il cambiamento. Ciò implica riconoscere che la coerenza non è facoltativa, ma urgente, specialmente quando si parla di giustizia pur mantenendo pratiche che la contraddicono. Di conseguenza, la proposta va oltre gli aggiustamenti superficiali e propone una transizione che riconfiguri il modo di abitare il mondo e di relazionarsi con esso. Anziché limitarsi a mitigare i danni, propone di trasformare alla radice il modello che li produce.

tra le decisioni individuali e ciò che accade sul territorio. Al contrario, i consumi e gli investimenti hanno effetti concreti, anche a grande distanza. Allo stesso tempo, ricorda che esistono alternative, poiché le comunità che resistono non solo denunciano gli impatti, ma propongono anche altri modi di vivere, di prendersi cura e di relazionarsi. In questo scenario, le domande rimangono aperte e puntano al ruolo di ciascun attore nella costruzione del futuro, in particolare in relazione all'uso del denaro e al tipo di mondo che si desidera sostenere. In ultima analisi, il cambiamento di sistema, sebbene complesso, inizia con decisioni concrete, tra cui smettere di finanziare pratiche che generano danni e avanzare verso un investimento orientato alla vita.