Scrivere, la “cura” di Dario Franceschini. Il ping pong sfida il Parkinson

«E’ bello vivere anche se si sta male», canta Jovanotti ne Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più bel libro letto quest’anno - ex equo con Pregate per Ea (Einaudi) di Massimo Zamboni - è il romanzo storico La fiuma (La Nave di Teseo), forse il migliore scritto dal senatore Dario Franceschini. Uno dei pochi politici nostrani che può vantarsi di essere anche un fine narratore, prima con Aqua e tera (sempre per La Nave di Teseo) e ora con La fiuma. Romanzi pubblicati in questi anni duri, di forzata convivenza con la malattia. «La diagnosi di Parkinson è stata una botta tremenda», ha confessato di recente al Corriere della Sera: «Chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi. Parla male, biascica, oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco. Qualcuno arriva addirittura a celare la diagnosi ai propri familiari, c’è chi decide di lasciare il proprio posto di lavoro. Invece è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare». Perciò, oltre la famiglia, la moglie, le due figlie e la politica, per Franceschini c’è la scrittura. Una cura. E questo talento ben espresso ancora una volta ne La fiuma è un’ottima lettura per tutti. Specie per i liceali attesi all’esame di maturità, perché in quelle pagine c’è la storia degli anni bui del fascismo e della nascita della nostra Repubblica che Franceschini descrive con la stessa umana profondità con cui ora parla del Parkinson, perché sente che «è giusto descrivere questa particolare stagione della mia vita».

«Un’altra vita per noi. Oltre il basilico e la sua fragranza E la sua barbarica baldanza», canta in Un'altra vita l’avvocato e poeta del cantautorato Paolo Conte, astigiano e concittadino del dottor Gian Michele Amerio, 71enne medico chirurgo in pensione che la sua stagione da malato di Parkinson (gli fu diagnosticato nel 2018) la vive a testa alta, giocando a tennistavolo, e dalle pagine de “La Stampa” proclama: «Il Parkinson si vince giocando a ping pong che aiuta a non tremare». Non è una battuta con la racchetta questa del campione over 70, ma il risultato di uno studio scientifico condotto nel 2024 da un gruppo di ricercatori giapponesi della Fukuoka University. Nella relazione finale stilata dal dottor Ken-ichi Onoue, l’autore dello studio, si legge: «Il tennistavolo può migliorare la qualità della vita dei malati di Parkinson, aumentando la loro indipendenza. Il ping pong è una forma di esercizio aerobico che è stato dimostrato migliori nella popolazione la coordinazione occhi-mani, affini i riflessi e stimoli il cervello». La pallina rimbalza veloce dal Giappone ad Asti dove il dottor Amerio, nonostante gli scandalosi tagli alla sanità ora chiede: «Vorrei che il ping pong possa entrare negli ospedali». Se il tennistavolo ha il potere di rallentare il tremolio dei malati di Parkinson, allora il calcio ha il potere di far tornare la luce della speranza in chi è rimasto al buio.

«Lo sport mi ha salvato la vita», rivela a “Il Foglio” Samanta “Sam” Gough, centravanti e capitana della Nazionale femminile non vedenti dell’Inghilterra. Una sfida tutta in salita quella di “Sam”, bullizzata dai compagni di classe ai tempi del college ed esclusa dai professori dalle attività sportive «perché ero troppo cieca per giocare a calcio». Ma la miopia incurabile della pubblica ottusità non ha frenato la sua corsa al buio, e la luce nei suoi occhi l’ha riportata «l’adrenalinità e la fisicità del gioco» e quel dolce rumore che sente ad ogni «whoosh», il suono della palla quando la calcia con forza gonfiando la rete. Dal 2021, da quando “Sam” si è messa al braccio la fascia da capitana, oltre a trascinare le sue compagne di squadra di blind football, tiene anche corsi motivazionali ai calciatori della Premier League. Re Carlo lo scorso giugno l’ha insignita del MBE, l’onorificenza per i servizi resi allo sport e alla comunità delle persone con disabilità visiva e ora il sogno della Gough «è un mondo in cui i più giovani anche con disabilità, possano provare tanti sport e trovare quello che amano davvero».