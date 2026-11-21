Non credo esista qualcosa di più grande dell’amore di una madre per i propri figli. Un amore incondizionato, impari: un figlio per quanti sforzi possa fare non potrà mai avvicinarsi a quel sentimento infinito che è l’amore materno. La certezza di questo, sta tutta nella storia di Jessica Scarpa, 36enne di Calolziocorte (Lecco), moglie di Emanuele Scaranna e mamma dei loro due gemelli di tre anni. A Jessica hanno diagnosticato un tumore metastatico al pancreas. Aspettative di vita? Poche settimane, che salgono a qualche mese dopo che è riuscita ad ottenere dagli Stati Uniti un farmaco di ultimissima generazione, il Daraxonrasib. Un dono da 500mila euro ricevuto grazie alla grande catena solidale che si è creata intorno a mamma Jessica che, sotto la guida del professor Giovanni Butturini ha potuto iniziare la terapia all’ospedale Manzoni di Lecco senza dover volare in America. Un appoggio importante glie lo ha dato la Regione Lombardia e infatti Jessica dal salotto della “zia Mara” Venier nell’ultima puntata di Domenica In ha voluto dire «grazie al dottor Guido Bortolaso (assessore al Welfare) e la dottoressa Lara Magoni (ex campionessa di sci ed eurodeputata) per avergli permesso di «vivere qualche mese in più per arrivare a festeggiare il 4° compleanno dei miei gemelli». Una madre malata terminale al risveglio si preoccupa di abbracciare, baciare e mangiare con i propri cuccioli, di mangiarseli con gli occhi, perché quelli sa che saranno gli ultimi sguardi, le ultime carezze della sera che, forse, resteranno impresse nella loro piccola memoria. Jessica non piange davanti alle telecamere, Emanuele sì, perché avverte forte il peso del vuoto che lascerà questa donna. Ma fino all’ultimo giorno che gli sarà concesso di stare insieme hanno deciso di vivere il loro amore fino in fondo e di condividerlo con i gemelli, ai quali mamma Jessica vuole regalare serenità: «Non togliergli quella speranza negli occhi, fargli pensare che la mamma ce l’ha può fare anche se è una bugia, ma abbiamo deciso così». Una madre anche quando non dice la verità è sinceramente motivata a farlo per non tradire quell’amore infinito per i figli.

Margherita Rebuffoni avrebbe tanto voluto mentire davanti al male incurabile (cancro al cervello) che aveva colpito sua figlia, la giornalista delle Iene, Nadia Toffa volata via per sempre a 40 anni, il 13 agosto 2019. Invece, da madre courage, come ha raccontato al “Corriere della Sera”, Margherita ha affrontato quei venti mesi di lotta impari con il male restando sempre accanto a sua figlia, coccolandola come quando era una bambina acrobatica sui pattini e assecondando ogni suo desiderio, sapendo che ogni giorno poteva essere quello triste e finale. E Nadia, sempre sorridente, da Iena dolce del piccolo schermo, ha continuato ad amare il suo lavoro, gli amici e i colleghi di Italia 1, a credere nella vita e a chiedere continuamente una foto con la sua mamma, con l’orgoglio di «somigliargli, gli occhi verdi sono uguali». Nei giorni dell’abbandono, Nadia aveva continuato a pregare la Madonna con la speranza nel cuore che «vedrai mamma, vedrai che la Madonna ci aiuterà, vedrai che passa». Il male non è passato ma la speranza e la voglia di stare insieme non è mai mancata, assieme alla riconoscenza verso una madre a cui Nadia ha detto con un filo di voce: «Mi hai fatto fare la vita più bella che potessi sognare. Avevo proprio bisogno di un’amica come te». Una madre è sempre anche la migliore amica dei propri figli, li comprende con uno sguardo, avverte ogni loro impercettibile dolore e riesce a curarlo, con spremute d’amore. Quell’amore infinito ha permesso a mamma Margherita di andare avanti, di creare la Fondazione Nadia Toffa. Nel nome della figlia sono stati raccolti fondi destinati alla ricerca, donati macchinari agli ospedali di Brescia e Taranto e creato un asilo nido nel reparto oncologico con le mamme che possono stare vicine ai loro bambini ricoverati. Tutto questo, a Margherita fa sentire Nadia sempre accanto, del resto prima di andarsene le aveva promesso: «Mamma, io non ti lascerò mai».