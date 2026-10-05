Nelle stagioni di passaggio osservare è d'obbligo

LA FOGLIA DEI DESIDERI. KALLIE GEORGE; ILLUSTRAZIONI DI PAOLA ZAKIMI; IL CASTORO; 15 EURO.

L’autunno è avanzato e Orsetto sa che quando cade l’ultima foglia della foresta, come succede con le stelle, è il momento di esprimere un desiderio. Sicuramente quello si avvererà. Sotto il vecchio acero, al tramonto, orsetto trova un sacco di amici, tutti con il naso all’insù in attesa del momento fatidico. Che quell’ultima foglia dorata e quasi luminosa finalmente si stacchi e cada a terra, permettendo così che tutti i desideri si possano avverare. La foglia però resiste, si agita sotto la sferza di un venticello fresco ma non cade. Sono momenti di trepidazione in cui anche immaginare un desidero non è facile. Il freddo e in buio incombo e pian piano il piccolo pubblico del bosco, con le zampe ghiacciate, se ne va. Quando ci si mette anche la neve è l’amica Riccia a desistere. Solo Orsetto rimane, ma fino a quando può resistere? E poi tra brividi e sbadigli, la sua tenacia sarà premiata? E il desiderio? La canadese Kallie George scrive e l’argentina Paola Zakimi illustra una favola sulla pazienza e la perseveranza che sostengono i desideri. Con un finale che ha a che fare con l’amicizia e la generosità. Dai 4 anni

ARRIVEDERCI ESTATE, BENVENUTO AUTUNNO. KENARD PAK; CLICHY JUNIOR; 16 EURO

Primo titolo della serie “Le stagioni che cambiano”, questo albo è un invito a osservare i cambiamenti che accompagnano il lento passaggio dall’estate, con i suoi colori sgargianti e il sole pieno che illumina l’aria, all’autunno con le sue brezze via via più fresche e i toni della natura che scivolano dai verdi ingialliti agli ocra e ai marroni. C’è una vena di malinconia in questa serie di saluti che la bambina protagonista della storia, uscendo di casa una mattina e avvertendo che c’è qualcosa di nuovo nell’aria, lancia alla stagione vivace delle giornate lunghe che se ne sta andando, il tempo dei giochi all’aperto e delle vacanze. Un arrivederci agli animali che si preparano al letargo allestendo tane e rifugi, e a quelli che stanno per affrontare lunghi viaggi verso sud, alla moltitudine di fiori che hanno colorato l’estate. Ormai il sole si fa più basso, il vento più sfacciato nel far volare le foglie ingiallite e nell’aria si avverte l’odore di pioggia. È in arrivo il tempo dei maglioni di lana. Le belle tavole a doppia pagina ad acquerello di Kenard Pak sono un invito ad allenare l’osservazione, a uscire di casa, ad andare a passeggiare lungo i viali, nei parchi di città o tra i sentieri di campagna e lasciar correre lo sguardo. Per cogliere nei dettagli la meraviglia delle trasformazioni. Dai 4 anni

VOLPE CONTRO VOLPE. COREY R. TABOR; HARPERCOLLINS; 9,90 EURO

La Volpe sono io. Di Volpe ce n’è una sola. Intendendo sé stesso come l’unico e inimitabile esemplare autorizzato a definirsi così. Incappando in una creatura che gli somiglia in tutto e per tutto tranne che per il colore bianco della pelliccia, è questo il primo pensiero di Volpe, lo stravagante, narcisista e pasticcione protagonista della serie firmata da Corey R.Tabor. Incredulo che qualcuno possa accampare il diritto di appartenere alla stessa famiglia non gli resta che la sfida per dimostrare l’autenticità della propria identità. E così eccoli, Volpe (rossa) contro Volpe (bianca) scatenati in una gara di abilità, acrobazie, astuzie e coraggio nell’intento di primeggiare. Non sarà invece la dimostrazione che le apparenze troppe volte ingannano? Un libriccino semplice e divertente, una lettura da condividere a voce alta ma anche, grazie allo stampatello maiuscolo, utile a chi muove i primi passi con la parola scritta. Dai 5 anni

IL LEGGENDARIO. ERA UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA… RIVISTA MENSILE; TIGREDITRICE; 15 EURO

Un grande formato, la copertina firmata da Simone Rea, pagine illustrate a colori “per piccoli lettori e grandi sognatori” come si legge nella testata de “Il Leggendario”. Un mensile che offre l’esperienza tattile della carta e che porta nelle mani di bambini e bambine poesie, storie senza parole, fiabe illustrate, miti, spazi per arte, animali, scienza, natura e fumetti firmati dai più bei nomi della letteratura per l’infanzia. Il primo numero è dedicato alla notte, tema che accompagna l’esperienza del buio, della paura e dell’imprevedibile. Il luogo delicato in cui si scivola dal reale all’immaginario al sogno. Accanto al formato cartaceo, il progetto prevede nel sito www.illeggendario.com , anche una newsletter, il Diario, indirizzata a genitori ed educatori, in cui pedagogisti, psicologi, esperti di letteratura per l’infanzia intervengono per approfondire ogni mese i temi affrontati dalla rivista. È prevista anche una versione in inglese. Tutto reperibile nelle librerie per bambini e in quelle indipendenti. Abbonamenti attraverso il sito.

NILSSON. NEL BOSCO. RIVISTA ILLUSTRATA TRIMESTRALE. IPERBOREA. 16 EURO

Dopo il primo numero dedicato al gioco, il trimestrale “Nilsson” - con una copertina deliziosa, dai tratti e i colori autunnali disegnata da Marco Somà - porta i lettori nel bosco. Il bosco delle storie, il luogo per eccellenza in cui, le fiabe insegnano, è facile perdersi, fare brutti incontri e provare paure, ma alla fine uscirne sempre cambiati, più coraggiosi e cresciuti. Oltre alle consuete rubriche di giochi, quiz, indovinelli e ricette e curiosità sulla vita del bosco e dei suoi animali, tante pagine di fumetti e di storie illustrate a colori. Ad aprire la rivista quella firmata da Beatrice Masini che racconta di una fuga nel bosco di un bambino stanco di un noioso picnic, un’avventura che diventa scelta di vita con i protagonisti di tante fiabe che nel bosco vivono tra incantesimi e colpi di scena, tanto marzapane e pappe dal potere magico. Dai 5 anni

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