Primi sguardi, primi libri. E a calcio divertimento per tutti

LITTLE EYES. PRIMO SGUARDO. ECCO I COLORI. GIOCARE CON I COLORI. KATSUMI KOMAGATA; TOPIPITTORI; 16 EURO CAD.

Topipittori ha in programma di pubblicare una serie di dieci cofanetti realizzati da un creativo fuoriclasse come Katsumi Komagata e di cui sono usciti i primi tre. Si tratta di un progetto che Komagata ha messo in cantiere nel 1990 quando è nata sua figlia per accompagnarne la crescita nei suoi primi tre mesi, non tanto per anticiparne e potenziarne l’apprendimento, quanto per migliorare attraverso queste carte grafiche, che mostrano forme geometriche semplici in bianco e nero e a colori sgargianti, oltre alla conoscenza del mondo, la relazione e la comunicazione con lei. Classe 1953, Katsumi Komagata è stato un grande graphic designer giapponese che ha perfezionato la sua arte negli Stati Uniti dove ha collaborato con i più prestigiosi studi, tv e agenzie di comunicazione, per ritornare poi a Tokyo e dedicarsi ai libri per la prima infanzia, facendone dei veri e propri oggetti d’arte. Negli anni Komagata, scomparso nel 2024, ha raccolto premi e riconoscimenti prestigiosi, ha organizzato mostre e laboratori internazionali sulla scia del pensiero artistico e pedagogico di Bruno Munari, ma anche di Leo Lionni e Tana Hoban. Questo per inquadrare il personaggio con un minimo di riferimenti ampliabili su qualunque biografia facilmente reperibile. Le carte di “Little Eyes” a cominciare da “Primo” Sguardo, sono una proposta di esperienza sensoriale attraverso il tatto e lo sguardo, le mani e gli occhi, che stimola la visione e la conoscenza del mondo dei bebè attraverso un momento di condivisione e di gioco. Queste forme si mescolano con i colori il rosso, il giallo, il blu e il verde nelle carte del cofanetto “Ecco i colori”, per poi offrire con “Giocare con i colori” nuovi stimoli nelle figure colorate che si interrompono, intersecano e si piegano in varie direzioni. Insomma una meraviglia per gli occhi di tutti e, come sosteneva Munari a proposito dei primissimi libri, una piccola ginnastica per la mente dei più piccoli.a

OTTA A CASA DEI NONNI. JULIETTE LAGRANGE; BABALIBRI; 14,50 EURO

Della gufetta Otta non abbiamo dimenticato gli occhietti tondi e dolci, il suo carattere schivo e i timori nell’affrontare il mondo, più facile da osservare a distanza che da frequentare. Così come abbiamo ben presente il talento di Juliette Lagrange e le sue tavole fantastiche, minuziose realizzate a matite e inchiostri leggeri che dimostrano, tra scorci di cittadine, giardini, boschi e fiumi, la sua grande passione per i paesaggi. Molto di più di una semplice cornice alla storia. Alla sua seconda avventura sempre pubblicata da Babalibri, troviamo Otta in viaggio un po’ immusonita verso la casa dei nonni dove dovrà passare il fine settimana, mentre i genitori si concedono una breve vacanza da soli. Per la gufetta si prospetta un orizzonte di monotonia e noia, perché non immagina che i nonni hanno in serbo per lei due giorni intensi di scoperte straordinarie. E che nel bosco, tra funghi e castagne, nell’orto tra zucche, zucchine e erbe aromatiche, sotto i platani a giocare alla pétanque come usa in Francia e infine persino in cucina dove il raccolto dei frutti di stagione si trasforma di deliziose golosità, proprio non c’è modo di annoiarsi. Dai 4 anni

O TUTTI O NESSUNO. FULVIA DEGL’INNOCENTI; ILLUSTRAZIONI DI IRENE MAGI; MIMEBÙ; 14,90 EURO

Il grande torneo di calcio scolastico è alle porte e tutti vorrebbero giocare ma Tigre, il capitano che deve formare la squadra, non ha dubbi: in campo devono scendere solo i bravi, insomma i fenomeni. Perché solo così si vince. La selezione è crudele, sono tanti a non possedere i requisiti che nella testa di Tigre offrono garanzie sul risultato. Dunque niente schiappe: no riccio, no lumaca, no tartaruga, serpente, talpa e no a tanti altri. Fuori per evidenti motivi. Dentro tutti gli altri, gli agili, gli scattanti, i giganti, gli imbattibili in corsa e slancio. Il mister però non è d’accordo. “O tutti o nessuno” sostiene, con una sentenza che dà il titolo quest’albo firmato da Fulvia Degl’innocenti con le allegre illustrazioni di Irene Magi. Che sia la formula vincente? Non sarà che gli apparenti punti deboli si rivelino in campo sorprendenti punti di forza? Una lettura intelligente venata di ironia che adulti e bambini dovrebbero condividere, preziosa per un bel confronto sullo sport e sul gioco, momenti prima di tutto di divertimento e di inclusione. E poi, mai accontentarsi delle apparenze. Dai 5 anni