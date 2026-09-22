Hermana Adriana e la sua vocazione, con tanta simpatia

Sono sempre più numerose, tra le missionarie digitali, le religiose, di qualsiasi età, che si dedicano alla pastorale vocazionale. Quella della quale abbozzo qui il ritratto si chiama Adriana Emilia Guerrero Vierma, è venezuelana e appartiene alla Congregazione delle Serve di Gesù (istituto di diritto pontificio fondato meno di sessant’anni fa da Maria del Monte Carmelo Rendiles, divenuta nel 2025 la prima santa del Venezuela). Il web non rivela l’anno di nascita di “Hermana Adriana”, ma dalle foto e da alcune notizie, che la vedono partecipare, giovanissima, alla GMG di Rio de Janeiro 2013 e, un anno dopo, fare ingresso nel postulantato, si può dedurre che abbia superato da poco i trent’anni. Dice di essere cresciuta in una famiglia cattolica; da ragazza frequentava un movimento, amava stare con gli amici e, «muchisimo», ballare alle feste.

Adriana Emilia Guerrero Vierma