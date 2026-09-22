<Rubriche<Sguardi missionari

Leadership e collaborazione, verso una cultura della cura

di Mónica Benavides
Il Guatemala ha ospitato un incontro incentrato su una questione urgente per la vita religiosa, cioè, come costruire comunità in cui prendersi cura, proteggere e ascoltare non siano solo principi, ma pratiche concrete
Google preferred source
2 min di lettura
September 22, 2026
Il Guatemala ha ospitato un incontro incentrato su una questione urgente per la vita religiosa, cioè, come costruire comunità in cui prendersi cura, proteggere e ascoltare non siano solo principi, ma pratiche concrete. A Città del Guatemala, rappresentanti di sette paesi hanno partecipato al seminario della CLAR dal titolo «Leadership e collaborazione al servizio della prevenzione». Dal 18-20 settembre, sono state tre giornate di riflessione, formazione ed esperienze volte a trasformare i modi di esercitare l’autorità e a rafforzare una cultura della cura. Fin dall’inizio, l’incontro ha invitato a guardare la realtà con occhi nuovi. L’esperienza di Nicodemo e la chiamata di Gesù a «rinascere» hanno delineato l’orizzonte di una conversione che coinvolge sia le persone che le istituzioni. La proposta è stata quella di rivedere quelle forme di esercizio del potere che possono generare dipendenza, silenzio o vulnerabilità e aprire la strada a una leadership basata sul servizio, sull’ascolto e sulla corresponsabilità. Si è ribadito che la prevenzione deve occupare un posto centrale. Piuttosto che aspettare che si verifichi il danno, essa implica anticipare gli eventi, riconoscere i fattori di rischio e rafforzare gli ambienti protettivi. In tal modo, parlare di potere e di relazioni asimmetriche ha permesso di identificare situazioni che possono favorire abusi di potere, di coscienza o spirituali. Di fronte a ciò, è stata sottolineata la necessità di potenziare la formazione, disporre di protocolli chiari, predisporre canali sicuri per le segnalazioni e promuovere la trasparenza e la responsabilità. La sfida implica anche trasformare le culture istituzionali, passando dal silenzio alla parola, dalla distanza alla vicinanza e dall’indifferenza all’ascolto. Creare spazi in cui le persone possano esprimere ciò che vivono, chiedere aiuto e ricevere sostegno è fondamentale per prevenire e rispondere a possibili situazioni di abuso. Questa formazione si è svolta, inoltre, attraverso l’arte e elementi che abbracciano altre prospettive. La metodologia delle «geografie comunitarie» ha facilitato il trasferimento di queste domande alla realtà concreta. Attraverso mappe simboliche, i partecipanti hanno identificato spazi, relazioni e pratiche che favoriscono la cura o che possono generare rischi. L’esperienza ha aiutato a riconoscere chi decide, chi ascolta, dove esistono silenzi e quali meccanismi devono essere rafforzati.
Il lavoro con l’argilla ha permesso di riconoscere la vita come un processo aperto alla conversione. Attraverso il “sentire-pensare”, i doni, i carismi e i ministeri sono stati accolti come doni al servizio del bene comune, mentre il kintsugi ha ricordato che le ferite possono essere riparate con tempo, pazienza e cura. L’esperienza della trama ha sottolineato che ogni azione – tendere, allentare, sostenere o lasciare spazio – si ripercuote sull’insieme. Queste immagini hanno rivelato che la costruzione di ambienti sicuri è una responsabilità condivisa e che la cultura della cura implica riconoscere le fragilità e creare le condizioni per accompagnarle. Dal punto di vista teologico, la parabola del Buon Samaritano ha portato a intendere la cura come una responsabilità concreta: avvicinarsi, riconoscere la dignità di chi è ferito e agire. In questa prospettiva, la leadership è stata intesa come servizio e protezione, il che implica accompagnare, formare, stabilire dei limiti e garantire risposte adeguate. La spiritualità ha accompagnato questo percorso attraverso l’armonizzazione con i territori e con la pedagogia di Emmaus, che invita ad accompagnare attraverso l’ascolto, la vicinanza e linguaggi diversi. L’incontro si è concluso con un percorso concreto per rafforzare la cultura della cura; mappare per riconoscere, pianificare per trasformare e dare seguito per sostenere. All’insegna della corresponsabilità e della leadership, è stata sottolineata l’importanza dell’ascolto, della formazione, della trasparenza e dei processi con responsabili e monitoraggio. Così, prendersi cura della vita va oltre le norme e i protocolli e diventa una pratica quotidiana che tutela la dignità, ascolta la parola e apre spazi sicuri per ogni persona. La prevenzione è una forma di amore istituzionale che si prende cura prima che il danno si verifichi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altro di Sguardi missionari

Raccomandati per te

Idee e commenti