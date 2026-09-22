Follow the Monday!

Da lunedi 19 ottobre la rassegna che ogni settimana trasforma il palcoscenico in un luogo di pensiero libero e dialogo condiviso. Per 22 appuntamenti, fino al 31 maggio 2027, protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e della scienza offriranno al pubblico lezioni sceniche capaci di affrontare con rigore e originalità le questioni più urgenti della contemporaneità: una moderna rivisitazione dell'antico simposio, che consolida il successo delle ultime cinque stagioni. Chiamati a declinare in mille direzioni la complessità del ragionare: Alessandro Bergonzoni, Matteo Lancini, Paolo Colombo, Serena Dandini, Diego Passoni, Tomaso Montanari, Concita De Gregorio e Erica Mou, Federico Rampini, Vittorio Lingiardi, Sigfrido Ranucci, Maria Bosco (Geopop), Jacopo Veneziani, Francesco Piccolo, Telmo Pievani, Alessandro D’Avenia, Ascanio Celestini, Gabriella Greison, Thony e l’Orchestra Multietnica di Arezzo. Scopri tutti gli appuntamenti!