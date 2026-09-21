Il Papa in Sudamerica: ecco cosa farà in dodici giorni

Un viaggio per tornare alle radici di una vocazione. Dal 6 al 17 novembre papa Leone XIV tornerà in Sud America per il sesto viaggio apostolico del suo Pontificato e si muoverà tra Uruguay, Argentina e Perù. Proprio a Chiclayo, tra le tappe della visita in Perù, Prevost ha vissuto gli anni del suo ministero episcopale, dal 2015 al 2023, dopo gli anni da missionario. Tre Paesi, 14 luoghi, in 12 giorni, come ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede oggi, pubblicando i dettagli delle giornate.

Uruguay, tra periferie e mondo educativo

La prima città che visiterà sarà Montevideo, dove il 6 novembre, dopo l'accoglienza in Plaza Independencia, incontrerà le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Il motto del viaggio in Uruguay riprende l’annuncio dell’angelo ai pastori di Betlemme: «Vi annuncio una grande gioia» (Lc 2,10). Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Yamandú Orsi, Leone XIV celebrerà i vespri con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e seminaristi nella Cattedrale metropolitana dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo. Il giorno seguente il Papa visiterà Paysandú, la terza città più grande del Paese, dove presiederà la Messa. Tornato a Montevideo, incontrerà poi la realtà sociale di Casavalle presso la Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe, in un quartiere situato nella periferia nord e caratterizzato da una profonda vulnerabilità socio-economica e dalla violenza. Nel pomeriggio dialogherà prima con il mondo dell’educazione all’Università Cattolica dell’Uruguay e poi vivrà una veglia di preghiera nello Stadio del Centenario. Domenica 8 novembre, prima di lasciare l’Uruguay per l’Argentina, celebrerà la Messa nella piazza antistante la Cattedrale Basilica di Florida, Santuario nazionale della Virgen de los Treinta y Tres.

Argentina, le visite al Piccolo Cottolengo e al carcere di Buenos Aires

Nel pomeriggio, arrivato a Buenos Aires, Leone XIV visiterà il Monumento al generale San Martín e agli eserciti dell’indipendenza, in Plaza San Martín. A seguire incontrerà il presidente della Repubblica, Javier Milei, e poi vivrà un momento di dialogo con le autorità nel Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Il lunedì successivo, nella capitale argentina, il Papa visiterà gli operatori e gli assistiti del "Pequeño Cottolengo Don Orione di Claypole" e poi celebrerà la Messa presso il Monumento de los Españoles. Nel pomeriggio incontrerà il mondo del lavoro all’Università Cattolica Argentina e poi i leader delle comunità cristiane e delle tradizioni religiose nel Palacio San Martín. A seguire presiederà la celebrazione dei Vespri con l’episcopato argentino e le équipe sinodali nella Cattedrale metropolitana della Santissima Trinità. Martedì 10 novembre visiterà la città di Córdoba, dove celebrerà la Messa nella spianata della Scuola di Aviazione Militare e incontrerà vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi e operatori pastorali nella Cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción. Nel pomeriggio, dopo aver fatto ritorno a Buenos Aires, il Papa vivrà una veglia con i giovani presso il Monumento de los Españoles. Il giorno successivo Leone XIV si recherà al complesso penitenziario federale della capitale argentina e poi presiederà la Messa nel piazzale antistante la Basilica di Nostra Signora di Luján. Il motto scelto per la visita «Bienvenidos todos. Vayan y anuncien», vuole offrire un «simbolo universale nel quale ogni persona possa riconoscersi come parte di un unico popolo».



Perù, il ritorno a Chiclayo

Nel pomeriggio dell'11 novembre il Papa arriverà nella capitale peruviana, a Lima. Dopo la visita al presidente della Repubblica, incontrerà le autorità nel Gran Teatro Nacional. Il giorno successivo poi si ritroverà insieme ai vescovi del Perù nella cappella del Palazzo Arcivescovile di Lima, e poi l’Ora media con i vescovi, i sacerdoti, le religiose, le équipe sinodali e i consigli pastorali nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. La mattina si concluderà con un incontro sulle sfide e le speranze del futuro del popolo peruviano nel palazzo antistante la Cattedrale. Nel pomeriggio il Pontefice vivrà una veglia di preghiera con i giovani e gli universitari nello Stadio Monumentale di Lima. Venerdì 13 novembre invece, sarà il giorno del ritorno nella sua diocesi di Chiclayo, dove Leone XIV celebrerà la Messa con la comunità diocesana nella spianata presso le Pampas de Pimentel. A seguire il Pontefice visiterà in forma privata la Cappella San Óscar A. Romero e poi incontrerà vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi, équipe sinodali e consigli pastorali nel Santuario di Nostra Signora della Pace. Nel pomeriggio incontrerà il mondo universitario all’Università Cattolica Santo Toribio de Mogrovejo e cenerà con i sacerdoti della diocesi di Chiclayo nel Collegio Santo Toribio de Mogrovejo. Il giorno successivo, sabato 14 novembre, Leone XIV presiederà il rito di incoronazione della Vergine Immacolata nella Cattedrale di Santa Maria e poi partirà per Santa Cruz de Succhabamba, dove celebrerà la Messa. Nel pomeriggio vivrà un incontro di preghiera con la comunità cattolica in occasione della chiusura dell’anno giubilare di Santo Toribio de Mogrovejo. Domenica 15 novembre il Papa volerà a Cusco, dove incontrerà i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare nel Parco archeologico nazionale di Saqsaywaman. A metà mattinata, come ogni domenica, il Pontefice condurrà la preghiera dell’Angelus nel piazzale antistante la Basilica Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Nel pomeriggio si sposterà poi a Pucallpa, in Amazzonia, dove incontrerà missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici presso il Malecón Puerto Callao. A seguire celebrerà la Messa nella Villa Deportiva Regional Ucayali e poi ripartirà per Lima. Il giorno successivo visiterà gli operatori e gli assistiti della casa di accoglienza delle "Hermanitas de los Ancianos Desamparados". Il viaggio si concluderà con la celebrazione della Messa nella Base Aérea Las Palmas, prima del decollo verso Roma.

