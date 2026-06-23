La Bolivia in piazza, sintomo di un popolo “vivo”

Le manifestazioni che scuotono il Paese sono il segnale di uno scollamento delle istituzioni rispetto alla gente, in una nazione “plurale” che chiede rispetto per tutte le voci e ha una radicata capacità di mobilitazione solidale

La realtà che la Bolivia sta attraversando oggi invita a guardare oltre i fatti immediati, come i blocchi stradali, la scarsità di carburante o le mobilitazioni sociali. Questi avvenimenti esprimono tensioni accumulate nel tempo e l’urgenza di rafforzare un modello politico ed economico capace di rispondere alle richieste di stabilità, opportunità e benessere della popolazione. La crisi si è sviluppata progressivamente ed è il risultato di una combinazione di fattori economici, sociali e politici. Le mobilitazioni emergono quando le aspettative dei cittadini non trovano più risposta nella capacità dello Stato.

In Bolivia il rallentamento economico, la scarsità di valuta estera, l’aumento del costo della vita e l’incertezza hanno aggravato il malcontento sociale. Questo malcontento non si limita alla dimensione economica, ma riflette una crescente distanza tra l’agenda politica e i bisogni concreti della cittadinanza. Il blocco non si riduce a una strategia di protesta ma assume la forma di un’esperienza collettiva nella quale si tessono reti di mutuo sostegno attraverso cucine comunitarie, turni organizzati e pratiche di sorveglianza comunitaria che sostengono la vita quotidiana nel mezzo della crisi. Mentre il dibattito pubblico si concentra su dispute di potere e calcoli elettorali, ampi settori della popolazione affrontano difficoltà nel mantenere le proprie attività produttive, conservare il lavoro e garantire il sostentamento familiare.

Questa situazione alimenta la percezione di istituzioni incapaci di rispondere all’interesse collettivo, con il conseguente indebolimento dell’amicizia sociale. Le proteste attuali non costituiscono un fenomeno isolato ma l’espressione di rivendicazioni accumulate nel corso degli anni. In una società con una forte tradizione di organizzazione sindacale, contadina, indigena e popolare la mobilitazione ha funzionato come un legittimo meccanismo di partecipazione politica quando i canali istituzionali perdono efficacia. Allo stesso modo, la natura plurinazionale del Paese richiede governi capaci di articolare interessi diversi e gestire le differenze attraverso il dialogo. Quando questa capacità si indebolisce le tensioni economiche si traducono rapidamente in conflitti politici e sociali, rivelando una crescente polarizzazione e il progressivo deterioramento delle relazioni tra gli attori coinvolti. Le risposte basate sul controllo o sulla sicurezza risultano insufficienti.

La stabilità democratica richiede la ricostruzione della fiducia tra lo Stato e i cittadini, il rafforzamento delle istituzioni e l’assunzione del dialogo come via per accordi sostenibili. Le organizzazioni sociali hanno espresso il loro rifiuto della repressione delle proteste e hanno richiesto garanzie per i diritti fondamentali, la libertà di espressione e la partecipazione democratica. La situazione boliviana interpella l’America Latina, dove le democrazie si confrontano con società sempre più esigenti in termini di diritti, trasparenza, qualità istituzionale e trasparenza nella gestione pubblica. La sfida riguarda la costruzione di progetti nazionali dotati di legittimità democratica, giustizia sociale e centralità del bene comune, come base di una governance stabile e sostenibile.

In Bolivia la mobilitazione sociale esprime la ricerca del buon vivere, nella quale la politica ritrova il proprio significato etico e la responsabilità di sostenere la vita comune. In questo orizzonte, il concetto di “amicizia sociale” proposto da papa Francesco offre una chiave di lettura e di azione che privilegia il dialogo e il riconoscimento reciproco di fronte alla polarizzazione. La Chiesa può contribuire come spazio di mediazione e incontro, favorendo una convivenza più fraterna e orientata alla pace con la giustizia sociale.