Letture per i più piccoli: voglio un cuore gentile e un futuro creativo

CUORE DI STREGA. CLOTILDE PERRIN; FRANCO COSIMO PANINI; 21,90 EURO

Pezzi forti delle fiabe, le streghe sono per antonomasia creature malvagie, inclini ad architettare sortilegi e a maneggiare intrugli dal potere magico a scopo malefico. La piccola strega cattiva protagonista di questo albo scritto e illustrato con arte da Clotilde Perrin, è così tanto furiosa da non poterne più lei stessa della propria rabbia e malvagità. Vorrebbe possedere un cuore nobile ma non sa dove e come procurarselo. Dopo averci pensato e ripensato ecco un’idea: perché non provare a scambiarlo nottetempo con quello della giovane e delicata principessa del regno? Per trovare un po’ di tranquillità non ci sarebbe di meglio. Detto, fatto. La conseguenza è che la principessa si risveglia intrattabile, capricciosa e incollerita come non mai. E in una corsa pazza nel bosco finisce anche lei per cambiare il proprio irrefrenabile cuore malvagio rubandone uno tenero e tranquillo. La catena degli scambi continua ma innesca una serie di pasticci devastanti che si conclude però con l’immancabile lieto fine. Clotilde Perrin costruisce questa fiaba sul bisogno di gentilezza tra le pagine di un libro prezioso, nelle illustrazioni e nella serie di grandi e stupefacenti alette dietro cui si nascondono i tanti segreti della storia. Dai 4 anni

LO STRANO CASO DI RUFERT. RICCARDO CUSIMANO; FELTRINELLI; 16 EURO

Che tipo è il cane Rufert? Indifferente a tutte le proposte di Arturo, il suo amico umano che fa di tutto per coinvolgerlo in attività divertenti, Rufert preferisce appisolarsi in casa, stare al calduccio, assonnato e apatico. Al massimo lo vediamo stare alla finestra a guardare passivamente come gira il mondo. Non si diverte tra gli animali della stalla, in piscina né al parco o in montagna. Né si sente tagliato per rincorrere una pallina, inseguire e riportare un bastoncino per il divertimento umano. Davanti al fallimento di tutte le proposte, Arturo comincia a sospettare che Rufert, refrattario a comportarsi come pensa dovrebbe fare un cane, abbia qualcosa di strano, una malattia rara per esempio. Non sarà che Rufert abbia per sé un altro insospettabile progetto di vita? Finché una notte Arturo scopre il vero segreto del suo cane. Dai 3 anni

PINGUINO PENTOLINO. CARMEN SAVINO; ILLUSTRAZIONI DI PIETRO BARONE; COLLANA I BOHEMINI-BIMBUMBAM; BOHEM PRESS; 13 EURO

Esplorare suoni e rumori del quotidiano, dentro e fuori casa, per ascoltare e scoprire il mondo nei suoi aspetti più insoliti e sottovalutati. Un cancello che cigola, un trattore che si mette in moto, una cipolla che sfrigola in padella, una campana che suona, la sirena dei pompieri. È questo il progetto della collana di Bohem press ”i bohemini-bimbumbam”, rivolta ai lettori più piccolini, dai 18 mesi in su, che già nel titolo attesta la continuità con “i bohemini”, dal 2029 storica collana di cartonati scritti e illustrati dal mitico Eric Batutt e da generazioni onnipresente negli asili e nelle scuole dell’infanzia. La nuova serie, scritta da Carmen Savino e illustrata da Pietro Barone, dei bohemini mantiene anche lo stile editoriale: cartonati dai colori accesi, dal formato quadrato, facili e robusti da maneggiare, figure dai tratti essenziali inserite in contesti familiari ai bambini e un testo sintetico affiancato dalla riproduzione scritta dei suoni e dei rumori di ogni scena. Quanto all’ultima uscita, “Pinguino Pentolino” lo seguiamo in cucina dove lo sentiamo lavare i pomodori, tagliare e cucinare le cipolle, rompere le uova e sciuuum, sciuuum, sciuuum, impastare acqua e farina. Non si tratta solo di librotti sequenze, con una successione di azioni legate ai protagonisti delle storie, ma di una opportunità sonora affidata alla voce del lettore adulto chiamato a dare la giusta enfasi alle onomatopee in tutte le sfumature. Suoni e i rumori diversamente modulati che possono offrire al bebè l’esperienza delle molteplici possibilità del linguaggio e, perché no, incoraggiare il suo desiderio di ripetizione.

DOVE SEI SIGNOR CANE. DOVE SEI SIGNORA GALLINA. DOVE SEI SIGNORA COCCINELLA. INGELA PETERSON ARRHENIUS; APE JUNIOR; 9,90 EURO CAD.

Ancora più ridotti come formato, questi piccoli cartonati della serie “Dove sei?” sono pensati e realizzati per i più piccoli tra i piccoli. Libriccini da portare sempre con sé, da agganciare anche al passeggino, facili da tenere in mano e persino da mettere in bocca, robusti e resistenti, vivacemente illustrati dall’artista e designer svedese Ingela P. Arrhenius. In poche pagine i lettori devono scovare gli animali protagonisti nascosti dietro alette colorate e morbide, vere tendine di panno facili da sollevare e piacevoli al tatto. Si tratta di pagine aperte a un lavoro di scoperta condiviso che da un lato permette di dare nomi a tutti gli animali e agli oggetti che fanno da contorno a ogni scena, anche a quelli che il bambino potrebbe non conoscere, dall’altro consente di incoraggiare il gioco divertente del nascondino, dello scopri e trova che mette in campo il lavoro congiunto di occhi e mani. Non è poco.