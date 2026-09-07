Animali compagni di strada e 365 pinguini per posta

Sovraccarico di successi, premi, traduzioni e pubblicazioni in tutto il mondo, “365 pinguini” torna in libreria a vent’anni dalla sua prima uscita riproposto da Il Castoro: una veste nuova da anniversario (e una sovracopertina che si trasforma in un gradevole poster) ma la stessa carica di divertimento e imprevedibilità con cui ha appassionato generazioni di bambini. Tanto da trasformare il fenomeno editoriale in un classico dell’albo illustrato, mix di umorismo geniale che alla storia esilarante e spassosa di Jean-Luc Fromental accompagna le tavole spettacolari piene di dettagli di Joëlle Jolivet . Un duo artistico affiatato che sa sorprendere e coinvolgere i lettori a ogni prova. L’incredibile sorpresa di Capodanno per la famigliola protagonista della storia è un pacco anonimo che contiene nientemeno che un pinguino. Una creatura davvero eccentrica da regalare, che chiede cibo, ospitalità e un ambiente ad hoc. Il fatto è che il giorno dopo un altro pacco, di nuovo senza mittente, recapita alla famiglia un altro pinguino e così di seguito sicché alla fine di gennaio i pinguini in circolazione in casa sono trentuno. Cifra destinata a lievitare come suggerisce il titolo, determinando una situazione imbarazzante senza uguali, che non accenna a concludersi. E come si può immaginare costosa e complicata da affrontare. I pinguini richiedono cure e attenzioni particolari; sono invadenti, affamati, rumorosi e accaldati, per non dire della puzza… Insomma una circostanza esplosiva di cui si scoprirà solo alla fine chi si deve ringraziare. E così tra matematica e vita quotidiana i piccoli lettori possono sfiorare con il sorriso anche il tema che lega uomini, animali e ambiente. Con le relative interconnessioni. Un albo da guardare e riguardare, che ogni volta offre agli occhi particolari nuovi. Da non perdere. Dai 4 anni

MIO FRATELLO WILSON. ANDREA CASTELLANI; GRIBAUDO; 12,90 EURO

Wilson si fa adorare a prima vista. Lingua a penzoloni, orecchie aguzze e dritte e lo sguardo di chi mentre ti invita a giocare a palla sembra giurarti amore incondizionato per la vita. E così è in questa storia allegra e tenera che racconta il legame profondo tra un bambino e il suo cane, ispirata all’esperienza diretta d’autore, Andrea Castellani e ai suoi quasi diciassette anni trascorsi in compagnia di Wilson. Cane e bambino sono arrivati insieme in famiglia e insieme sono cresciuti. Giocando, divertendosi, combinando guai, facendo grandi passeggiate e corse a perdifiato, condividendo allegrie e tristezze. Ma gli anni passano e la fine dell’infanzia complica la loro complicità, perché l’adolescenza accelera i tempi e moltiplica gli interessi del ragazzo mentre Wilson deve affrontare le lentezze e gli acciacchi della vecchiaia. Anche se il filo dell’amicizia non si interrompe mai, neppure quando l’amico a quattro zampe non c’è più. Che bellezza però conoscere il vero Wilson in carne e pelo, all’ultima pagina, l’aspetto un po’ segnato dagli anni ma gli stessi occhi pieni di dolcezza in cui si legge la felicità di una vita piena. Un testo lapidario e tavole deliziose raccontate con humor ne fanno un albo perfetto oltre che per più piccoli, per lettori di ogni età. I proventi derivati dalla vendita dei libri saranno devoluti all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

KIKI SA DOVE ANDARE. LEO TIMMERS; TERRE DI MEZZO; 18 EURO

Kiki lo ricorda ancora con emozione il giorno in cui per la prima volta ha visto Polly. Dopo un viaggio lungo e pieno di curve dentro il furgone, il portellone si apre e lei la piccola Polly è lì a non credere ai propri occhi davanti a quel regalo tanto speciale. Una meravigliosa cavalla nera con cui l’intesa scatta seduta stante. Le due diventano inseparabili e c’è da crederci perché a raccontare questa storia di amicizia inossidabile è proprio lei, la morella Kiki che alla bambina affida totalmente la propria vita: è lei ad accudirla, a spazzolarla, a darle il cibo e naturalmente a coccolarla come nessun altro potrebbe fare. Ed è con lei che si lancia in interminabili cavalcate alla scoperta di pianure, boschi e cascate, sotto il sole, con la neve o la pioggia, all’alba e al tramonto. Alternando tavole in bianco e nero e straordinarie tavole a colori, Leo Timmers racconta la storia di un legame che sa resistere alle sfide della vita e al passare degli anni, misurando le parole a addirittura facendone a meno, ma affidando al potere delle immagini le suggestioni di momenti emozionanti e indimenticabili trascorsi insieme. Gli anni passano e le stagioni volano, l’adolescenza si lascia alle spalle l’infanzia e Kiki, che bambina non è più, coltiva altre amicizie e va dove la portano nuove scelte di vita. E Polly? Quanto può far male la lontananza e per quanto tempo si può sopportare la solitudine? Si sa però che il tempo trasforma ogni cosa. E anche per Kiki si presenterà il momento di una nuova amicizia. Attenti, però, perché tutto passa e spesso tutto ritorna. Un albo fantastico, da non perdere. Dai 5 anni