Croce e delizia del campeggio, sotto le onde e tra rifugi segreti

FINALMENTE IN CAMPEGGIO. PHILIP WAECHTER; BABALIBRI; 13 EURO

Chiunque abbia mai affrontato l’esperienza del campeggio sa di cosa si parla quando si dice vacanza di famiglia in tenda. Delle doti caratteriali necessarie e dell’organizzazione indispensabile per resistere e sopravvivere a sciagurati imprevisti, trambusti, confusioni e bisticci senza dare di matto. Anzi a prenderla con filosofia. Autore e illustratore di Francoforte di numerosi best seller e vincitore di altrettanti prestigiosi premi, Philip Waechter parla per esperienza. Lo dice la dedica rivolta nell’ultima pagina del libro ai tanti campeggiatori di infinite nazionalità incontrati nel corso degli anni, compresi tutti “i saputelli e i superorganizzati, i russatori e gli smemorati – spiega – senza i quali le nostre vacanze sarebbero state molto meno divertenti”. Da camperista di lungo corso, Waechter intesse un racconto esilarante, per parole e immagini, dei momenti topici della vacanza, affidando la cronaca al giovane Tim in campeggio al mare con genitori e fratellino. Un alter ego che snocciola ai lettori una serie di piccoli cammei e spassosi fotogrammi, croce e delizia dell’annuale epopea estiva: dalla falsa partenza per un’imperdonabile dimenticanza all’auto che più imballata non si può, dal surreale montaggio della tenda, agli inconvenienti della vita a stretto contatto con i vicini non sempre silenziosi. Dalle insidie dei temporaloni che possono far volare via la vecchia tenda di papà a quelle dei bagni condivisi e delle invasioni di zanzare. Guai e seccature certo, ma niente in confronto con tutto il bello che il campeggio riserva: gli amici di sempre, surf tra le onde, salti tra le dune, canzoni e storie di paura davanti al falò e sotto cieli stellati incredibili. Tanta libertà. La meglio vacanza che ci sia. Dai 5 anni

RIFUGI SEGRETI DOVE NASCONO I SOGNI. KATIE VENIT; ILLUSTRAZIONI DI KENARD PAK; CLICHY JUNIOR; 19 EURO

Per godersi la solitudine, per riflettere su ciò che è stato, per fantasticare su ciò che sarà, per giocare, per nascondersi e nascondere i propri tesori. Ecco il perché. Ma il dove? Il mondo è pieno di posticini segreti in cui rintanarsi. O come sostiene Katie Venit, in questo albo che ha la grazia di un catalogo poetico di luoghi magici in cui sentirsi al sicuro “il mondo è pieno di rifugi segreti. Piccoli mondi dentro al mondo, sicuri come tasche di un cappotto”. Non c’era modo migliore per alludere a tutti quei nascondigli che abitano nei boschi tra i rami bassi di un abete o le radici intrecciate di una quercia caduta, tra le rocce dietro una cascata, nella cavità di un tronco, nella casa sull’albero del giardino di casa, in una soffitta con le stelle a far compagnia, in un sottoscala o sotto le coperte, con il respiro che scalda l’aria. Rifugi perfetti - che Kenard Pak illustra con arte - per stare un po’ da soli e lasciare fuori sguardi e parole, voci e rumori. Luoghi magici trasformati dalla fantasia in isole lontane, montagne, grotte, castelli e regni nascosti. Posti segreti dove sentirsi sempre a casa. Dai 5 anni

SOTTO LE ONDE. MERITXELL MARTÍ; ILLUSTRAZIONI DI XAVIER SALOMÓ; GIRALANGOLO; 17 EURO

Meritxell Martí e Xavier Salomó formano un duo creativo spagnolo consolidato da anni con oltre una trentina di libri pubblicati e tradotti in tutto il mondo. Con “Sotto le onde” - un grande albo dalle illustrazioni a tutta pagina e un testo minimo limitato ai dialoghi, quasi un silent book - Martì e Salomò raccontano una storia delicata e profonda di coraggio, di una prova da superare e di giudizi affrettati. La sfida di un bambino con se stesso, le sue difficoltà e le sue paure. In vacanza al mare con la mamma, Martino se ne sta placidamente a mollo al largo, protetto dal proprio salvagente, ma non dallo sguardo avventato altrui. “Non sei un po’ grande per la ciambella?” lo provoca un bambino che lo ha visto e raggiunto dalla spiaggia. Domanda imbarazzante per Martino che in un impeto di orgoglio si libera del salvagente e si tuffa, catapultandosi come un pesciolino in un mondo sottomarino di bellezza straordinaria, da cui riemerge con un piccolo tesoro. Un gioiello trovato sul fondo ma soprattutto la prova di una sfida riuscita, della capacità di far da solo di cui prende coscienza. Quando la mamma preoccupata di quell’immersione lo raggiunge e lo riporta a riva l’equivoco con il coetaneo si chiarisce e allora una nuova amicizia può nascere. Un racconto perfetto ed emozionante da condividere tra adulti e bambini. Dai 4 anni

MONTI E LEO. IL NUOVO ARRIVATO. SYLVIE KANTOROVITZ. IL CASTORO. 14 EURO

È una vecchia storia ma, come sappiamo, sempre attuale: sono i pregiudizi e i sospetti che si accendono nei confronti dello straniero. Le diversità non sono facili da accettare, tanto più in una piccola comunità in cui le abitudini sono consolidate e i cambiamenti mal visti, sicché l’arrivo di qualcuno che porta una ventata di aria nuova può sfociare in un’ondata di diffidenza. Succede a Piccoloborgo, dove la vita scorre scandita da consuetudini condivise e così radicate che nessuno intende variarle. A tutti piace così. Logico che un forestiero, ignaro delle tradizioni e delle abitudini locali, venga visto come un corpo estraneo e mal sopportato. Quando la routine quotidiana imperdibile della talpa Monti, per esempio, viene sconvolta dall’arrivo della lucertola Leo, nuovo arrivato in paese, l’istinto sarebbe di affrontarlo in malo modo. Monti invece sceglie la strada dell’attesa: studiare quello che vede come un intruso e capire cosa vuol fare. Salvo scoprire che Leo è una personcina per bene, rispettosa, gentile e affatto invadente con tante idee brillanti per vivacizzare Piccoloborgo. Il problema sarà convincere il resto del paese ad accettarlo. Firmata dall’autrice e illustratrice Sylvie Kantorovitz, una graphic novel semplice da seguire nella sequenza dei fumetti, giusta per i più piccoli. Non è mai troppo presto per capire che le abitudini e le tradizioni possono essere diverse ma in un confronto sereno arricchiscono tutti. Dai 5 anni