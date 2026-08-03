Aria di mare e montagna nei libri per l'estate

IN UNA NOTTE D’ESTATE. DEBORAH HOPKINSON; ILLUSTRAZIONI DI KENARD PAK; MONDADORI; 18 EURO

Le notti estive sono spesso interminabili. Ci si gira e rigira nel letto cercando un angolino fresco e se si riesce a prendere sonno è facile che la calura ne disturbi la serenità. In una notte così, avvolta in una cappa torrida, ma tanto silenziosa da sembrare immobile, in cui persino i grilli hanno troppo caldo per cantare, una bambina si sveglia, disturbata da qualcosa, ma invece di riprendere il sonno si alza ed esce in giardino. Al fianco ha la sua gatta, anche lei in cerca di ristoro. Fuori la notte è quieta e illuminata dalla luna. Improvvisamente la calda tranquillità del buio è rotta dall’abbaiare del cane del vicino e mentre un coniglio fa capolino tra l’erba, le foglie del ciliegio ondeggiano diffondendo un lieve fruscio e una nuvola viaggia nel cielo. In un attimo la natura sembra svegliarsi. Ma è solo un istante, perché quasi per magia tutto si riaddormenta placidamente. Un racconto lieve che celebra la quiete della notte e la magia del buio, una storia da leggere ai più piccoli prima della nanna. Il momento delicato in cui è importante abbandonarsi senza paura tra le braccia di Morfeo. Dai 3 anni

LA FESTA PIÙ BELLA. GUIA RISARI E RICHOLLY ROSAZZA. KITE EDIZIONI, 18 EURO

A volte basta darsi tregua, rompere la routine quotidiana che mette tutti di corsa, per trasformare un giorno di lavoro qualunque d’estate in un giorno speciale. Mentre nel bosco gli animali sono indaffarati a procurarsi il cibo senza perdere tempo, la piccola coccinella ha un’idea geniale: fermare quel tempo stressante e organizzare uno stacco, una festa in cui tutti sono invitati. Se ciascuno porta qualcosa ci si può divertire insieme, nella radura vicino allo stagno. E così comincia un’allegra e massiccia marcia collettiva verso il luogo previsto: agli insetti che portano gocce di miele, bocconi di frutta, grani di polline, si uniscono lepri e porcospini, volpi, daini e famiglie di cinghiali, lupi, orsi, tassi e ghiandaie, lucertole e salamandre, cigni, anatre e rane, ciascuno con il proprio cestino di frutti da mettere in comune. Nessuno vuole mancare alla festa. E il bello è che strada facendo gli animali si conoscono e chiacchierano, fanno amicizia abbandonando ogni rivalità, superando le barriere che quotidianamente li separano e li contrappongono. Così che, arrivati alla meta davanti a un gran banchetto con i frutti del bosco la magica festa danzante può cominciare. Un grande spasso quello che Guia Risari racconta e l’illustratore peruviano Richolly Rosazza disegna con arte: la gioia di una bella festa improvvisata che dura tutta notte con grande divertimento collettivo. Merito della piccola coccinella capace di pensare in grande. Dai 3 anni

GAETANO E ZOLLETTA. IL GRANDE TUFFO. SILVIA VECCHINI; ILLUSTRAZIONI SUALZO; GALLUCCI BALLOON; 16,50 EURO

Quarta allegra avventura per Gaetano e suo figlio Zolletta, deliziose creature asinine nate dalla fantasia e dalle penne incrociate di Silvia Vecchini e di Sualzo. Un’incursione nella natura in pieno stile scout. Partenza in roulotte con tenda, divisa, provviste, bussola e attrezzatura da esploratori campeggiatori della montagna. Un revival per il genitore che in gioventù proprio esploratore era e pure il più in gamba del suo gruppo. Gaetano pensa di saperla lunga, vista l’esperienza giovanile, ma quel tempo è lontano, la divisa gli sta stretta, il suo senso dell’orientamento tra i sentieri tentenna e la memoria, beh, anche quella non è più la stessa. Gli anni pesano e non solo montare la tenda si rivela una fatica ma dormirci dentro è un supplizio per la schiena. Per fortuna buon sangue non mente e sarà il giovane Zolletta a rimediare con serietà ai cedimenti e ai pasticci del papà. In continuità con lo stile della serie anche questo quarto capitolo è organizzato nella forma del fumetto, perfetto per i più piccoli, con vignette grandi e testo contenuto nei balloon. E come sempre ci sono i contenuti extra scaricabili dal QR Code. Dai 5 anni

CECE E CICE. NELLA SABBIA. ALICE KELLER; ILLUSTRAZIONI DI VERONICA TRUTTERO. CAMELOZAMPA; 12,90 EURO

Estate al mare per i due protagonisti di questa serie di solidi librotti cartonati dagli angoli arrotondati, pensati da Alice Keller e Veronica Truttero per i bebè e il loro primo approccio ai libri. Accompagnati dai consueti amici, il gatto, lo scoiattolo e il piccolo merlo, spingendosi a vicenda sul carrellino di legno e armati di cappellino, secchielli e palette, occhiali e crema solare, Cece e Cice si apprestano di buon’ora a trascorrere una giornata in tutta libertà in spiaggia. Cosa c’è di meglio che rotolarsi nella sabbia e poi tuffarsi tra le onde con maschera e boccaglio? Emblemi dell’infanzia libera e intenta a trasformare ogni luogo, ogni stagione, ogni giorno e ogni istante in gioco, Cece e Cice con le loro semplici ma vivaci avventure sono uno specchio dentro cui ogni bambino può riconoscere se stesso e gli ambienti in cui vive. Da 1 anno

DETECTIVE RUCOLA. UN CASO SCOTTANTE TRA LE ZAMPE. IRMA RUGGIERO , ILLUSTRAZIONI DI IRMA RUGGIERO; 12,50 EURO

Non c’è estate senza almeno un libro un giallo e un mistero da risolvere, all’ombra di un abete o di un ombrellone in riva al mare. Le avventure del Detective Rucola sono perfette da leggere insieme ai genitori o ai nonni in pieno relax. Con questo nuovo caso siamo al terzo capitolo della serie. Con lo zaino in spalla, il sacco a pelo, gli scarponi e una gigantesca lente d’ingrandimento e in compagnia degli Agenti Lattuga e Maca Lù l’impareggiabile Detective Rucola si avventura per una specie di campo scuola sul Monte Rugoso fino al Campeggio dei piccoli scout, dove pare si nasconda un temibile criminale. Tra leggende di fantasmi raccontate attorno al falò, furti, inseguimenti, cadute e incontri poco piacevoli, Rucola e i suoi si troveranno a fronteggiare un pericoloso incendio al campeggio e a indagare per scoprire il colpevole. Un caso, davvero scottante. Dai 5 anni