Piccolo e Grande Orso in viaggio. E a Spaccatimpani cercansi orecchie

UN VIAGGIO PER PICCOLO ORSO. MICHAEL ROSEN; ILLUSTRAZIONI DI DANIEL EGNÉUS; MONDADORI; 16 EURO

È sempre una festa un nuovo albo di Michael Rosen. Questo poi corona la lunga carriera dello scrittore e poeta britannico che a ottant’anni appena compiuti ha incassato il più che prestigioso premio Hans Christian Andersen Award 2026 per la scrittura, assegnato ogni due anni dall'IBBY (International Board on Books for Young People) e considerato il massimo premio internazionale per la letteratura per l'infanzia. Con gli orsi Michael Rosen deve avere un feeling particolare. A quasi cinquant’anni da “A caccia dell’orso” illustrato da Helen Oxenbury, un best seller considerato un classico della letteratura per l’infanzia, e dopo “Un sogno per Piccolo Orso”, Mondadori pubblica questo albo con le tavole fantastiche dello svedese Daniel Egnéus, illustratore pluripremiato di fama internazionale. Qui seguiamo l’avventura di Piccolo e di Grande Orso costretti ad affrontare un grande viaggio alla ricerca di cibo e di una nuova casa. Una prospettiva destabilizzante per il cucciolo: si tornerà mai indietro, come farà a non dimenticare la casa in cui è nato? E come fronteggiare la fatica di un percorso difficile, senza soccombere e senza perdersi? I consigli di tre vecchi saggi saranno un sostegno importante per affrontare l’impresa, la sfida di un viaggio attraverso montagne impervie per cui occorrono coraggio e forza ma anche la sicurezza che non si perdono le proprie radici. Ed è questa certezza che restituisce ai lettori uno sguardo sul futuro pieno di speranza. Ancora una volta, citando la motivazione della giuria del premio H.C. Andersen, Michael Rosen “dimostra una straordinaria capacità di rivolgersi ai bambini con onestà, umorismo, intelligenza e rispetto. La sua scrittura riflette i ritmi del linguaggio e del pensiero infantile, combinando gioco e profondità emotiva con una forte consapevolezza sociale. Attraverso poesia, romanzi e saggistica, il suo lavoro invita i bambini ad avvicinarsi alla letteratura, incoraggia l'empatia e apre spazi di riflessione su storia, famiglia, perdita, identità e società”. Dai 4 anni

SE GUARDI PIÙ IN BASSO. DARIO POMODORO; ILLUSTRAZIONI DI MARTINA TONELLO; TERRE DI MEZZO; 16 EURO

Un gigantesco baobab troneggia nelle prime due pagine di questo albo, perfetto da leggere insieme ai più piccoli, lavoro di Dario Pomodoro, genovese, da molti anni educatore in un nido d'infanzia, e di Martina Tonello che ha realizzato le illustrazioni. Appollaiata sul suo nido in cima all’albero, una cicogna stringe un pacchettino minuscolo nel becco, ma “se guardi più in basso” c’è molto altro da scorgere. Questo è il filo rosso da seguire, come suggerisce il titolo, con la frase che diventa ripetitiva indicando il percorso da seguire. Tutto facile perché il libro si sfoglia in verticale, come un calendario, dando un senso alla discesa e alle sorprese da osservare con attenzione nei particolari che si trovano strada facendo in ogni doppia pagina. Tra code, musetti e orecchiette che spuntano nel verde ecco le scimmie dispettose dondolarsi a penzoloni, una giraffa affamata, un elefante vanitoso, uno struzzo ballerino e tanti altri giù giù fino a terra, alla sorpresa finale, da non svelare, e a una allegra foto di gruppo. Dai 3 anni

LE ORECCHIE DI HARIETTE. MARION PUECH; SINNOS; 13 EURO

Cosa c’è di peggio per una coniglietta che svegliarsi senza le proprie belle, lunge e amate orecchie? È proprio quel che succede un brutto mattino ad Hariette. Sconfortata, anzi disperata, la coniglia passa la giornata in compagnia dell’amica, la topolina Cecilia, alla ricerca delle orecchie perdute, in tutto il paese che non a caso si chiama Spaccatimpani. Risultato nessuno, se non che il giorno dopo anche la topolina si sveglia con l’analoga terribile sorpresa, e con lei a Spaccatimpani quello stesso mattino tutti gli abitanti. Che mistero sarà mai questo? Dove sono finite tutte le orecchie? Marion Puech - di cui ricordiamo l’altrettanto esilarante storia de “Il fantasma in mutande” pubblicato sempre da Sinnos – porta i piccoli lettori nei territori dell’assurdo, con un enigma che sicuramente incuriosisce e allerta la loro immaginazione. Nessuno crederà ai propri occhi, ma tra una risatina e l’altra si potrà capire quanto bisogno c’è di silenzio, o almeno di abbassare i toni dei rumori. Le nostre orecchie ringrazierebbero invece di ribellarsi. Dai 3 anni