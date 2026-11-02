Lettere in città e in gioco. E il ritorno di Milly e Molly

Jonas Tjäder e Maja Knochenhauer sono due giovani architetti svedesi. Sono loro gli autori di questo originale e ingegnoso abbecedario architettonico in cui ogni lettera, costruita come un edificio e accompagnata da un breve testo in rima, contribuisce alla creazione di una città dell’alfabeto. Ovviamente bisogna dimenticare il vecchio abecedario dell’A come Albero, B come Balena C come Cane… Metti invece una Biblioteca, un Duomo, una Lavanderia, un Faro, un Ristorante e una Scuola dell’infanzia, per un totale di ventuno edifici e il gioco è fatto. Il bello è che mentre nei risguardi le costruzioni sono disegnate come sono all’esterno, chiuse, con porte e finestroni, luci e fregi architettonici sulle facciate, nelle pagine interne gli edifici sono rappresentati in sezione, come una casa di bambola, e dunque il lettore può sbirciare gli interni, vedere come sono fatti, seguire tutto quel che accade e come si muovono gli omini che li popolano. Che, a sorpresa, si trovano schierati nelle due pagine finali del volume, pronti a giocare con i lettori in una serie di divertenti quiz. Consiglio finale: meglio munirsi di una lente d’ingrandimento per osservare da vicino tutti i numerosissimi dettagli, tantissime cose da scoprire, compresi piccoli pezzi di Lego. Dai 5 anni

LETTERE IN GIOCO. ANTONIO RUBIO; ILLUSTRAZIONI DI ÓSCAR VILLÁN; KALANDRAKA; 16 EURO

Robusto, con le pagine cartonate e gli angoli arrotondati, questo librotto ideato da Antonio Rubio come un abbecedario eccentrico rispetto alla tradizionale associazione di lettere, parole e immagini, fa leva sulla curiosità e sull’effetto apri e guarda grazie al sistema delle finestrelle fustellate. In ogni pagina sulle alette da sollevare campeggiano a caratteri cubitali in nero e maiuscolo le lettere dell’alfabeto. Sotto le alette, dall’ A alla Z, si nascondono illustrazioni di oggetti o situazione con una somiglianza grafica a ogni lettera. Una serie mai scontata. Se nella B volteggia una farfalla ad ali dispiegate, la J è il manico di un ombrello, la L una gamba con calzino e scarponcino, la N un metro da falegname appositamente ripiegato… Le immagini di Óscar Villán interpretano il testo in rima di due righe di Rubio, in un gioco di rimandi e allusioni argute divertenti e intelligenti. Un gioco che può continuare oltre le pagine del libro a scovare le lettere dell’alfabeto nascoste nelle forme degli oggetti che ci circondano. Dai 4 anni

ANDATA IN TRENO… RITORNO IN TRENO. NOAKATA MASE: L’IPPOCAMPO; 12 EURO

Noakata Mase, artista giapponese, è un autore e illustratore di numerosi libri che in gran parte invitano il lettore a viaggiare in treno, percorrendo il Giappone per conoscerne il paesaggio e le sue trasformazioni al variare delle stagioni. Succede anche in questo albo, un viaggio spettacolare che attraversa un territorio vario a bordo di un trenino elettrico a due carrozze. Si parte dalla stazione di mare, si costeggia un golfo oltrepassando campi estesi e fioriti, ci s’infila in gallerie buie alla fine delle quali il paesaggio cambia, diventa tortuoso perché curva dopo curva il treno s’inerpica sulle colline, passa su ponti di ferro e sale ancora fino a sfrecciare in territori innevati con le montagne a fare da corona, finché, vai e vai la corsa termina alla stazione di montagna. Una fermata in attesa di reimbarcare nuovi passeggeri. Qui inizia la seconda parte del viaggio: basta girare il libro per intraprendere il viaggio di ritorno sullo stesso binario e arrivare al mare. Strada facendo intanto si può curiosare attraverso i finestrini, scoprendo cosa fanno i passeggeri e persino individuare tra tutti lo stesso autore. Che, guarda caso maneggia fogli e matite. Dai 3 anni

MILLY, MOLLY E LA CASA SULL’ALBERO. GILL PITTAR; ILLUSTRAZIONI DI CRIS MORRELL; GIRALANGOLO; 10 EURO

Milly e Molly, amiche inseparabili dal cuore gentile, sono da quasi sessant’anni protagoniste di avventure che mettono al centro l’amicizia, la generosità, l’altruismo, il rispetto, l’accoglienza e quella sensibilità che consente sempre di mettersi nei panni altrui e dare una mano. A chiunque, senza differenze, ne abbia bisogno. Ideata dalla scrittrice neozelandese Gill Pittar, ispirata a una bambola a doppio volto creata nel 1995 per promuovere la tolleranza e la comunicazione tra i bambini, la collana di Milly e Molly da vent’anni accompagna con oltre una sessantina di storie, tutte illustrate da Cris Morrell, anche i bambini italiani grazie all’editore Giralangolo. Oggi, quattro avventure - Milly, Molly e Nonno Giove; Milly, Molly e il Toro Totò; Milly, Molly e la casa sull'albero; Milly, Molly e la calza scomparsa – arrivano in libreria in una veste inedita per essere accessibile a tutti i lettori, anche quelli in difficoltà. Operazione resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione Paideia, che dal 1993 promuove l'inclusione dei bambini con disabilità: i volumi sono tradotti in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), un linguaggio che affianca al testo i simboli Widgit – disegni semplici, chiari e adatti a ogni età. Sono libri pensati per la lettura condivisa: l'adulto legge a voce alta indicando i riquadri uno a uno, mentre bambine e bambini imparano poco a poco a collegare parola ascoltata, simbolo e parola scritta.

POMPIERI IN AZIONE! R.W. ALLEY; DEAGOSTINI;15,90 EURO

Robert W. Alley è un autore illustratore americano di lungo corso. Diventato famoso per aver illustrato per vent’anni le pagine dei libri sull'Orso Paddington di Michael Bond, ha al suo attivo oltre un centinaio di libri per bambini. Con un albo che riporta alla memoria le storie avventurose disegnate da Richard Scarry con gli animali abitanti di Felicittà, “Pompieri in azione!” pubblicato da DeAgostini fa parte di una miniserie ambientata a Valle Ventosa, una cittadina immaginaria ma con tutte le caratteristiche che una vera città può possedere: un grande lago, montagne all’orizzonte, ponti, treni, un aeroporto, una biblioteca, parchi gioco e tanto altro. Un luogo vivace dove Alley fa vivere in armonia i suoi personaggi animali umanizzati, tutti con una precisa identità e un nome. La storia che si racconta qui riguarda la squadra locale di pompieri mobilitata, sirene spiegate, in un’operazione di salvataggio di due gattini spericolati e nello spegnimento di due focolai d’incendio. L’avventura della squadra intreccia contemporaneamente anche la descrizione minuziosa del lavoro dei vigili del fuoco, delle attrezzature, dell’abbigliamento, con le divise pronte all’uso, degli strumenti e dei macchinari essenziali alle procedure, dall’autopompa all’autoscala, al camion antincendio. Il che ha comportato una ricerca dettagliata e complessa di immagini e procedure antincendio e, come racconta Alley stesso in un video interessante, una visita di persona al dipartimento locale dei vigili del fuoco per comprendere bene ogni particolare da come ci si veste, si issa la scala o come si spegne il fuoco. Ne è uscito un albo con pagine piene di dettagli che unisce divertimento e conoscenza, da guardare e riguardare con attenzione e sommo piacere di chi ama sapere come sono fatte le cose da vicino e dentro. Dai 5 anni



