Così l'oro e il traffico di armi spingono la guerra in Sudan (che nessuno vede)

Intervista al superiore dei Comboniani in Sudan ed Egitto, padre Diego delle Carbonare: «A pagare il conto di scontri e violenza sono i civili»

La più grande crisi umanitaria sul pianeta, 14 milioni di persone che hanno lasciato le proprie case, di cui 4 milioni sono espatriate. Nove milioni di bambini che non vanno a scuola da tre anni: è tutta in queste cifre il dramma del Sudan. E, su tutto, l'enorme business delle armi. Ne parla in questa videointervista il superiore dei Comboniani in Sudan ed Egitto, padre Diego delle Carbonare.