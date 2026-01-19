Le omelie di un prete filippino sensibile verso i malati

Ci sono anche le Filippine tra le regioni nelle quali i missionari digitali stanno più incrementando la propria attività. Uno di essi è Jeffrey Segovia, presbitero di 42 anni

Ci sono anche le Filippine tra le regioni nelle quali i missionari digitali stanno più incrementando la propria attività. Uno di essi è Jeffrey Segovia, presbitero di 42 anni che ha lasciato da poco la parrocchia di St. Joseph The Patriarch a Mapandan (20 chilometri a ovest di Dagupan e 200 chilometri a nord della capitale Manila), mentre insegna tuttora al seminario dell’arcidiocesi di Lingayen-Dagupan. La sua formazione teologica si è indirizzata verso le scienze bibliche: in materia ha anche un paio di pubblicazioni.

Jeffrey Segovia

Gli account social di @frjeffsegovia, che è membro di iMission, si possono trovare anche su Facebook, Instagram e YouTube, ma è su TikTok che si concentra al momento la maggior parte della sua attività online e anche il consenso dei suoi follower, che lì sono 220mila. Il primo post è del 2021; nel secondo si presenta con un elenco di cinque «preti famosi su TikTok», che gli serve per ironizzare sul suo esordio e sui primi 400 utenti che si sono affrettati a seguirlo. Continua per qualche tempo a pubblicare su questo registro scherzoso; poi le sue scelte si orientano diversamente: risposte sulla fede, brani di catechesi bibliche e soprattutto spezzoni di omelie, questi ultimi decisamente prevalenti negli ultimi mesi.