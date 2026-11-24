«Die Himmel erzählen die Ehre Gottes».

«I cieli narrano la gloria di Dio» (Sal 19,2).

Vienna, 27 marzo 1808. L'aula magna dell'Università è gremita. Si esegue La Creazione, l'oratorio che Franz Joseph Haydn ha composto dieci anni prima e che ormai tutta l'Europa conosce. Ma quella sera c'è qualcosa di diverso. In sala c'è l'autore. Ha settantacinque anni, è malato, non esce quasi più di casa. Lo portano dentro su una poltrona, tra gli applausi. A dirigere è Antonio Salieri. Tra il pubblico c'è Ludwig van Beethoven. È l'ultima volta che Haydn assiste in pubblico a una sua opera.

L'oratorio comincia nel buio. È la Rappresentazione del Caos: accordi che non si risolvono, armonie che vagano senza trovare casa, una musica che sembra cercare sé stessa. Poi la voce dell'arcangelo Raffaele racconta il principio: «In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta» (Gen 1,1-2). Il coro, sottovoce, quasi sussurrando: «E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque». E «Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu» (Gen 1,3). E sulla parola Licht, luce, l'orchestra e il coro esplodono in un accordo di do maggiore a piena voce. Una luce sonora che squarcia il caos.

Haydn aveva custodito quel momento come un segreto fino alla prima esecuzione. Quella sera, dieci anni dopo, il pubblico non resiste. Scoppia l'applauso. E secondo la tradizione, il vecchio maestro, commosso fino alle lacrime, alza le mani verso il cielo. Come a dire: non viene da me. Viene da lassù. Un gesto che sembra dare forma alle parole di San Paolo: «Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto?» (1Cor 4,7). Persino il genio, quando riconosce la propria origine, si scopre dono.

Si racconta anche che, quando Haydn dovette lasciare la sala prima della fine, sfinito, Beethoven gli si avvicinò e gli baciò le mani e la fronte. L'allievo inquieto, il genio che stava rivoluzionando la musica, si chinava davanti al vecchio maestro. E il vecchio maestro, a sua volta, si chinava davanti a un Altro.

È il gesto di un uomo che sapeva a chi apparteneva la sua musica. Sulle sue partiture, Haydn scriveva in apertura In nomine Domini, nel nome del Signore. E in chiusura, Laus Deo, lode a Dio. Tra queste due formule stava tutto ciò che aveva composto. Ogni nota. Ogni accordo. Ogni silenzio.

Quasi un'eco delle parole del salmista: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da' gloria» (Sal 115,1).

Ho pensato spesso a quella sera mentre scrivevo i tre articoli che precedono questo, anche perché altri progetti mi stanno portando ad approfondire quel capolavoro musicale. Nel corso della tetralogia che si conclude con questa riflessione, abbiamo parlato di un burattino che perde la forma umana ascoltando le voci sbagliate; di una luce accecante nel deserto, che non creava ma distruggeva; di una donna che muore per non tradire la sua appartenenza. Ora resta l'ultimo passo. Quello che abbraccia tutto l’orizzonte spaziale e temporale del creato. Se l'uomo è di Dio, che cosa sono le cose? Che cos’è la terra? Che cos’è il cosmo? Il cerchio si allarga. Dall'uomo al mondo. Dalla persona all'atomo. E ci porta a chiederci: di chi è tutto questo?



La Genesi ci ricorda che tutto ci è affidato. L’uomo, invece, si sente proprietario di ogni cosa. E intanto la terra, come scrive san Paolo ai Romani, «geme e soffre».

Geme e soffre. E nel rapporto dell'uomo con il creato possiamo riconoscere due opposte forme di idolatria.

La prima è la più nota. È il modello di sviluppo estrattivo, acquisitivo, incrementale che ha trattato la terra come un magazzino. Una riserva infinita di materie prime e una discarica infinita di scarti. Un modello fondato su un'idea di proprietà senza limiti: ciò che possiedo, posso usarlo come voglio. Posso consumarlo, esaurirlo, distruggerlo. Una concezione assolutizzata del dominium, tradizionalmente sintetizzata nella formula ius utendi et abutendi, il diritto di usare e disporre della cosa fino a consumarla, è diventata la grammatica implicita di molta economia moderna. La terra non è più creazione. È risorsa. E una risorsa si sfrutta.

La seconda ragione è meno visibile, ma non meno grave. È l'idolatria opposta. È quella visione dell'ecologia che, reagendo allo sfruttamento, ha divinizzato la terra. La Terra madre, la Terra dea, la Terra organismo vivente e senziente di cui l'uomo sarebbe soltanto una parte, e spesso la parte malata. Non mancano, nel pensiero ambientalista più radicale, voci che descrivono l'umanità come un'infezione del pianeta, una specie in eccesso, un problema da ridurre. È l'ecologia senza Creatore. E un'ecologia senza Creatore finisce, inevitabilmente, per diventare un'ecologia senza uomo.

Anche alcune derive dell’ecologia contemporanea rischiano così di inabissarsi nel baratro dell'idolatria. San Paolo ne aveva descritto la struttura con due millenni di anticipo: gli uomini «hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore»(Rm 1,25).

Sfruttare la creatura o adorarla. Usarla come cosa nostra o servirla come divinità. Sono i due volti della stessa malattia. In entrambi i casi manca il terzo termine: Colui a cui la creatura appartiene.

«Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti» (Sal 24,1). Il Salmo ventiquattro lo dice con la semplicità delle verità fondamentali. La terra non è nostra. Non appartiene neppure a sé stessa, come se fosse una divinità autonoma. È del Signore. E questo cambia tutto. Perché se la terra è del Signore, non posso usarla come voglio io. E non posso adorarla come se fosse Lui. Posso solo riceverla. Coltivarla e custodirla, come dice la Genesi, secondo la volontà di Colui che me l'ha affidata.

La Legge di Mosè aveva tradotto questa verità in una prescrizione che, ancora oggi, potrebbe suonare come una provocazione per ogni teoria economica. Ogni sette anni la terra doveva riposare. Non la si seminava, non si mieteva. E ogni cinquant'anni, nell'anno del Giubileo, le terre vendute tornavano alle famiglie a cui erano state assegnate. La ragione è scritta nel Levitico con una chiarezza disarmante: le terre non si potranno vendere per sempre, «perché la terra è mia» (Lv 25,23), e gli uomini vi abitano come forestieri e ospiti. La terra è mia. Dio lo dice in prima persona. E l'uomo, sulla terra, non è padrone. È ospite.

Ospite. Una parola che la nostra economia sembra avere dimenticato. L'ospite usa la casa, ma non la vende. La abita, ma non la sfigura. La lascia come l'ha trovata, o migliore. Il sabato della terra era il segno di questo limite: un tempo in cui l'uomo smetteva di produrre per ricordarsi che la fecondità non veniva da lui. Come il riposo del settimo giorno, anche quello del settimo anno riconduceva l'uomo alla signoria di Dio sulla creazione. È per questo che il sabato è un comandamento. Ed è per questo che lo si ama, non soltanto perché ci piaccia riposare, ma perché è comando di Dio.

Qui la sapienza ci porta al cuore di tutto. A un principio che rovescia la nostra idea dell'amore.

Si ama Dio perché è comando di Dio. Si ama il sabato perché è comando di Dio. Non si uccide, non si commette adulterio, non si ruba, non si dice falsa testimonianza, non si desidera né la donna né le cose altrui, perché è comando di Dio. Tutto si fa in obbedienza al comando di amore del Signore. L’apostolo Giovanni ci consegna la ragione più profonda di questa obbedienza: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1Gv 4,19). Non si ama Dio dal nostro cuore. Si ama Dio dal cuore di Dio, dalla sua volontà. Non si ama l'uomo dal nostro cuore, lo si ama perché comando di Dio. Amando ogni cosa dal cuore di Dio, noi amiamo Dio. Nei rapporti con gli uomini, con ogni uomo, noi non amiamo l'uomo, noi amiamo Dio in ciò che è di Dio.

A prima lettura, sembra una dottrina fredda. Amare per comando? Non è il contrario dell'amore, che dovrebbe essere spontaneo, libero, sgorgare dal cuore?

Eppure è proprio qui che si rivela il paradosso dell'amore cristiano. L'amore che nasce dal nostro cuore è, forse, il più fragile degli amori. È selettivo: ama chi ci piace, chi ci somiglia, chi ci ricambia. È intermittente: si accende e si spegne con l'umore. È condizionato: ama finché conviene. E soprattutto è idolatrico, perché fa del nostro sentimento la misura di chi merita amore e di chi no. L'amore che nasce dal cuore di Dio, invece, arriva dove il nostro non arriverebbe mai. Arriva al nemico. Arriva allo sconosciuto. Arriva a chi non lo merita. Arriva al povero che non ricambia. Arriva perfino all'atomo. Gesù lo dice senza mezzi termini: «Amate i vostri nemici» (Mt 5,44). Nessun cuore umano, da solo, è capace di questo. Il nemico non si ama per simpatia. Lo si ama perché è di Dio. Lo si ama dal cuore di Dio. È l'unico amore che non dipende da chi lo riceve, e proprio per questo è l'unico che non tradisce.

Questa verità vale anche per la terra. Noi usiamo la terra in quanto cosa di Dio, e anche la terra conserva la sua natura se l'uomo conserva la propria. L’uomo è chiamato a custodirne la vera natura: natura di creazione e natura di redenzione.

Natura di redenzione. Il creato non è soltanto uscito dalle mani di Dio. È stato anche riscattato. Paolo scrive ai Colossesi che per mezzo di Cristo e in vista di Lui tutte le cose sono state riconciliate, quelle della terra e quelle del cielo. Non solo gli uomini. Tutte le cose. Il pane e il vino sull'altare ne sono il segno quotidiano: frutto della terra e del lavoro dell'uomo, la materia diventa luogo della presenza di Dio. Per il cristiano non esiste materia profana. Esiste la materia che l’uomo può profanare. E ogni profanazione comincia quando l'uomo dimentica che le cose, prima di essere utili, sono sante. Sante perché di Dio.

La terra conserva la sua natura se l'uomo conserva la sua. È un legame che la riflessione ecologica contemporanea intuisce senza saperlo nominare. La crisi ambientale non è anzitutto una crisi tecnica. È una crisi antropologica. Una terra devastata è lo specchio di un uomo devastato. Quando l'uomo perde la sua natura di creatura che appartiene a Dio, anche la terra perde la sua natura di creazione affidata. La terra diventa preda. E l'uomo diventa predatore.

Ecco perché la guerra è peccato, perché offende gravissimamente tutte le cose e tutti gli uomini che sono di Dio.

Non soltanto un crimine. Non soltanto un errore politico, una sconfitta della diplomazia, un fallimento della ragione. Un peccato. Un'offesa a Dio. Perché ogni uomo ucciso in guerra è un uomo di Dio. Ogni casa distrutta è fatta di materia di Dio. Ogni campo avvelenato, ogni fiume inquinato, ogni città rasa al suolo testimonia una violazione della creazione affidata all’uomo. La guerra è il punto in cui l'idolatria dell'uso raggiunge il suo culmine: l'uomo dispone della vita degli altri uomini e del creato come se gli appartenessero. Come se fosse il padrone. Come se fosse Dio.

E oggi la guerra ha trovato un alleato che la rende ancora più idolatrica. I sistemi d'arma capaci di selezionare e colpire bersagli con livelli variabili di intervento umano sono già sui campi di battaglia. Qui la riflessione sulla macchina che parla e quella sulla guerra si toccano. La macchina che parla diventa macchina che decide. E la decisione più grave che esista, togliere la vita a un uomo, viene delegata a un calcolo. L'uomo che appartiene a Dio diventa un bersaglio classificato da un algoritmo che non sa a chi appartenga.

Se una cosa è di Dio, se un uomo è di Dio, se anche un atomo è di Dio, ogni cosa va rispettata proprio perché appartiene a Lui.

Albert Einstein scrisse una volta che «l’eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità». Che l'universo obbedisca a leggi, che la materia sia ordinata, che la mente umana possa coglierne la struttura: questo lo riempiva di stupore. Ogni atomo risponde a un ordine. Ogni particella obbedisce a una legge che non si è data da sé. La fisica, quando è onesta, si ferma sulla soglia di questo stupore. È la sapienza che riconosce in quell’ordine il segno di un’origine: ogni ordine rimanda a un Ordinatore, ogni legge a un Legislatore, ogni atomo a un Proprietario.

Anche un atomo. Si pensi a che cosa significa questa frase dopo Hiroshima. L'atomo, una delle unità fondamentali della materia, è stato sottoposto alla fissione nucleare per costruire una delle armi più distruttive mai concepite dall'uomo. È stato usato contro la volontà di Colui a cui appartiene. Non è stato rispettato. E il risultato è stato una luce che uccide invece di una luce che crea. L'atomo violato è diventato morte. L'atomo rispettato, nella luce di Haydn, sarebbe rimasto lode.

Possiamo servirci delle cose, rispettando la volontà di Dio su di esse. Possiamo vivere in comunione con ogni uomo, dobbiamo vivere in comunione con ogni uomo, rispettando sempre la volontà di Dio su ciascuno. Se non rispettiamo la volontà di Dio sulle cose o sugli uomini siamo idolatri.

L'innovazione armonica promuove questa prospettiva. Ogni innovazione comporta un uso delle cose. Ogni tecnologia implica una trasformazione della materia. Ogni impresa è un rapporto con gli uomini e con la terra. La domanda decisiva non è se possiamo farlo. È se rispettiamo la volontà di Dio sulle cose che usiamo e sulle persone con cui lavoriamo. Un'innovazione è armonica quando rispetta e valorizza la natura di creazione di ogni cosa. È disarmonica quando la piega a un uso che la tradisce. Non c'è terza via.

Dio domanda a Giobbe: «Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra?» (Gb 38,4). Non è una domanda per umiliare. È una domanda per ricollocare. Per ricordare all'uomo che non è stato lui a porre le fondamenta. Che è arrivato dopo. Che ha ricevuto. Che non possiede. Che amministra.

E alla fine di quel lungo interrogatorio, che attraversa le stelle del mattino, il mare chiuso tra due porte, la neve e la grandine, la cerva che partorisce e il cavallo che freme, Giobbe non riceve una spiegazione. Riceve uno sguardo. E quello sguardo gli basta. Si mette la mano sulla bocca. Tace. Riconosce che il mondo non è suo. E proprio per questo può finalmente abitarlo in pace.

Questa è la missione dell'Armonauta. Restituire. Restituire a Dio l'ascolto, la parola, l'uomo, il creato. Nell'impresa e nella politica, nella scienza e nell'economia, nella cura della terra e nella costruzione della pace. Usare ogni cosa senza possederla. Amare ogni uomo senza appropriarsene. Custodire ogni atomo come si custodisce ciò che appartiene a un Altro.

Laus Deo.