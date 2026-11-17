Terza tappa della nuova quadrilogia. Proprietario di sé, autodeterminato, aumentato: la modernità ha cercato l'uomo ovunque tranne che nella sua origine. Ma l'umano non è un possesso. È un'appartenenza.

L'uomo è di Dio. Oppure non è

L'uomo è di Dio. Oppure non è

«Molte cose nel mondo sono terribili e nessuna lo è più dell’essere umano.» (Sofocle, Antigone, vv. 332-333)

Tebe ha appena smesso di bruciare. I due figli di Edipo, Eteocle e Polinice, si sono uccisi a vicenda sotto le mura della città, uno a difenderla, l'altro ad assediarla. Creonte, il nuovo re, emana il suo primo editto: Eteocle avrà la sepoltura degli eroi, Polinice resterà a terra, preda dei cani e degli uccelli. Chi oserà seppellirlo, morirà.

Antigone osa. Sfida il divieto, da sola, e copre il corpo del fratello con un velo di polvere. Viene scoperta, catturata, portata davanti al re. Creonte le chiede se conoscesse il divieto. Lei risponde di sì. Le chiede come abbia potuto trasgredirlo. E Antigone pronuncia le parole che da venticinque secoli attraversano il teatro, il diritto, la filosofia: non credevo che i tuoi decreti avessero tanta forza da permettere a un mortale di violare le leggi non scritte e incrollabili degli dèi. Non sono di oggi né di ieri. Vivono da sempre. E nessuno sa da quando apparvero.

Poco prima, il coro aveva intonato l'inno più celebre della tragedia greca. Un canto sull'uomo. Sull'essere più tremendo e più mirabile – il greco deinós dice entrambe le cose insieme – che solca il mare in tempesta, ara la terra instancabile, cattura gli uccelli e le fiere, ha imparato da sé la parola, il pensiero e le leggi della città. Capace di tutto. Eppure, aggiunge il coro, quando rispetta le leggi della terra e la giustizia giurata degli dèi è grande nella sua città; quando invece osa il male, è senza città.

Senza città. Cioè senza patria. Senza luogo. Senza appartenenza.

Ogni volta che rivedo quella scena (l’ultima volta al Teatro Greco di Siracusa, nella splendida versione di Robert Carsen), mi colpisce la stessa cosa. Antigone non discute con Creonte sul merito politico del decreto. Non contesta la sua legittimità come sovrano. Gli dice una cosa più semplice e più radicale: io non sono tua, noi non siamo tuoi. Il mio corpo, mio fratello, la mia coscienza: non ti appartengono. Appartengono a un ordine che viene prima di te e che durerà dopo di te.

Morirà per questo. Murata viva in una grotta. Ma alla fine della tragedia chi resta in piedi, sconfitto e svuotato, è Creonte. Ha perso il figlio Emone, che si è ucciso accanto al corpo di Antigone. Ha perso la moglie Euridice, che non ha retto al dolore. E chiede di essere portato via, definitivamente svuotato, sentendo di non essere più nulla.

Lui che ha fatto di sé la legge, non è più nulla. Lei che ha obbedito a una legge non sua, è rimasta umana fino all'ultimo respiro. Ecco il contrappasso.

Eppure, la modernità ha scelto Creonte. Non nel senso della tirannide, ma nel senso più profondo: ha scelto l'uomo come fonte della propria legge. E ha costruito, su questa scelta, la sua intera antropologia.

La genealogia di questa scelta è lunga. Due secoli prima di John Locke, nel 1486, un giovane umanista di ventitré anni, Giovanni Pico della Mirandola, aveva scritto un'orazione sulla dignità dell'uomo destinata a diventare il manifesto del Rinascimento. In quelle pagine Dio si rivolge ad Adamo e gli dice, in sostanza: non ti ho dato un posto determinato, né un volto proprio, né un compito fisso, perché tu possa plasmarti da te nella forma che preferirai. Pico era un cristiano, e la sua orazione è un inno alla libertà ricevuta da Dio. Ma la modernità ne ha conservato la seconda metà e ha dimenticato la prima. Ha tenuto il «plasmarti da te». Ha cancellato il Dio che parlava.

Nel 1689 John Locke scrive nel Secondo trattato sul governo una frase destinata a cambiare la storia: ogni uomo ha la proprietà della propria persona. È una frase nobile. Nasce contro l'assolutismo, contro la schiavitù del potere arbitrario. Ma porta in sé un seme che germoglierà lentamente. Se io sono proprietario di me stesso, allora posso disporre di me come di ogni altra proprietà. Posso usarmi. Posso vendermi. Posso modificarmi. Posso, al limite, dismettermi.

E così è accaduto. L'homo oeconomicus è stato il primo frutto: l'uomo come agente razionale che massimizza la propria utilità, gestisce sé stesso come un capitale, calcola ogni scelta in termini di costi e benefici. Poi è venuta l'autodeterminazione come principio supremo della politica e del diritto: nessun limite al di fuori del consenso individuale. Poi la mercificazione del corpo: il grembo affittato, il tempo venduto, i dati personali ceduti in cambio di servizi gratuiti che gratuiti non sono. Infine, l'ultima frontiera: l'uomo come progetto aperto, materia grezza da potenziare, correggere, aumentare, modificare geneticamente e ontologicamente. Il transumanesimo appare così come l’esito estremo di quella premessa di Locke. Se sono mio, posso ri-farmi.

C'è però un paradosso che questa storia non riesce a nascondere. L'uomo che si è proclamato proprietario di sé non è mai stato così posseduto. Posseduto dal mercato, che ne compra il tempo, l'attenzione, i desideri. Posseduto dalle piattaforme, che ne conoscono le abitudini meglio di lui. Posseduto dalla prestazione, che gli chiede di essere sempre all'altezza di una versione migliore di sé. Chi si vende, prima o poi, viene comprato. Chi si possiede, prima o poi, viene posseduto.

La lingua stessa registra lo slittamento. Per secoli abbiamo parlato di «persona». Una parola, o meglio, un concetto nato nella filosofia antica e trasformato dalla teologia cristiana nel nome di un essere che esiste in relazione. La persona è sempre persona di qualcuno, davanti a qualcuno, per qualcuno. Poi abbiamo cominciato a parlare di individuo: ciò che non si divide, che sta in sé, che basta a sé. Oggi parliamo di utente. Di profilo. Di consumatore. Di capitale umano. Ogni parola è un gradino della stessa discesa. Dalla relazione all'isolamento. Dall'isolamento alla funzione. Dalla funzione al non essere.

E alla fine resta la profezia gelida con cui Michel Foucault chiudeva, nel 1966, Le parole e le cose spiegando che l'uomo è un'invenzione recente, e forse prossima alla fine, destinata a essere cancellata come un volto di sabbia sul bordo del mare. Foucault non era un profeta di sventura. Era un osservatore lucido. Quasi avesse intuito che un uomo senza fondamento non regge. Che un'antropologia senza origine è un disegno sulla sabbia. Basta un'onda.

Un volto di sabbia. Ecco ciò che resta dell'uomo quando si dimentica a chi appartiene.

Un volto di sabbia non ha nome. Non ha storia. Non ha nessuno che lo chiami. Il volto vero, invece, è sempre un volto chiamato. Esiste perché qualcuno lo ha guardato per primo.

Gli articoli precedenti hanno descritto la malattia: le tre idolatrie e la loro forma estrema in una tecnologia che sostituisce la Parola con le parole. È giunto il momento di iniziare a ragionare sulla cura. E la cura non è un'etica migliore. Non è una regolazione più severa. Non è un nuovo umanesimo, l'ennesimo, annacquato dallo e nello storytelling, peraltro. La cura è un principio. Un principio di retta e sana antropologia.

Il principio è semplice: ogni uomo è di Dio, appartiene a Lui per creazione. L'uomo, però, non è simile a nessun'altra creatura esistente sulla terra. L'uomo è di Dio. Se non è di Dio, non è uomo. Gli manca la sua stessa essenza. Non qualcosa di accessorio. Non un ornamento spirituale che si può aggiungere o togliere senza cambiare la sostanza. L'essenza.

L'appartenenza a Dio non è un attributo dell'uomo. È l'uomo.

Qui la fede cristiana afferma qualcosa che nessuna antropologia moderna ha il coraggio di dire. L'uomo non è proprietario di sé. È proprietà. Ma non proprietà come lo è una cosa, uno schiavo, un oggetto. Proprietà come lo è un figlio. Paolo lo scrive ai Corinzi: «Non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo» (1 Cor 6,19-20). Il prezzo è il sangue di Cristo. L'appartenenza è riscatto. Ciò che sembra perdita di libertà è, in realtà, la sua unica garanzia. Perché chi appartiene a Dio non può appartenere a nessun altro. Non al mercato. Non allo Stato. Non alla macchina. Non al proprio capriccio.

Antigone lo aveva intuito, nella penombra del mondo pagano. Chi appartiene alle leggi non scritte non può essere posseduto dai decreti degli uomini.

Gesù lo dice in maniera semplice e celebre quando gli portano una moneta e gli chiedono se fosse lecito pagare il tributo a Cesare. Egli domanda di chi sia l'immagine impressa sul metallo. Di Cesare, rispondono. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22, 21). La moneta porta l'immagine di Cesare, e dunque appartiene a Cesare. Ma l'uomo porta un'altra immagine. Fin dalla prima pagina della Genesi, l'uomo è creato a immagine di Dio. E dunque appartiene a Dio. A Cesare si può dare la moneta. Non si può dare l'uomo. Né a Cesare, né a Creonte, né al mercato, né a qualunque potere pretenda di imprimere su di lui il proprio sigillo.

Ogni potere che vuole l'uomo intero tenta, in fondo, di riconiare la moneta. Di cancellare l'immagine originaria per sostituirla con la propria. L'ideologia lo ha fatto talvolta con l’inganno, altre volte con la violenza. Il mercato lo fa con la seduzione. La tecnica lo fa con la promessa del miglioramento. Ma l'immagine originaria resta impressa sotto ogni sovrascrittura. Si può offuscare. Non si può cancellare. Agostino lo sapeva quando scriveva, all'inizio delle Confessioni, che il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Dio. Quell'inquietudine è la traccia dell'immagine. È il conio originario che continua a reclamare il suo proprietario.

Ma c'è un passaggio ulteriore. Ed è il più vertiginoso. L'appartenenza a Dio non è un dato statico, acquisito una volta per sempre alla nascita. È una scelta. Una scelta che va rinnovata ogni giorno. Ogni ora. Ogni istante.

È di Dio se vuole essere di Dio. Se vuole essere di Dio, vuole essere uomo. Se non vuole essere di Dio, vuole non essere uomo. L’equazione è semplice. Il sillogismo è tanto perfetto quanto scontato. La formula è terribile, e precisissima. Non dice: chi non vuole essere di Dio è un uomo peggiore. Dice: chi non vuole essere di Dio sceglie di non essere uomo. Sceglie contro sé stesso. Sceglie la propria dissoluzione. E la modernità, credendo di volere tutto, ha voluto proprio questo: non essere. Ha voluto liberarsi dell'origine e si è liberata dell'essenza. Ha voluto l'uomo senza Dio e si è ritrovata senza l'uomo: un cielo vuoto sopra una terra abitata da funzioni, profili, prestazioni.

Come l'uomo vuole essere di Dio? Volendo vivere la sua vita, ascoltando e obbedendo nello Spirito Santo, in Cristo, con Cristo, per Cristo, a ogni Parola che è uscita, esce, uscirà dalla bocca di Dio. Se non vuole ascoltare e obbedire ad ogni Parola del suo Dio, vuole non essere uomo.

Ascoltando e obbedendo. I due verbi sono uno solo. In latino, ob-audire: obbedire è ascoltare stando di fronte. Non è sottomissione cieca. È ascolto che diventa vita. È la parola ricevuta che si fa carne nella carne di chi la riceve. E si noti la triplice scansione del tempo: ogni Parola che è uscita, che esce, che uscirà. Non c'è una Parola chiusa nel passato, da custodire come un reperto. Non c'è una Parola soltanto presente, da adattare al gusto del momento. C'è una Parola viva, che attraversa tutti i tempi e chiede, in ogni tempo, la stessa obbedienza.

Ecco allora una verità da mettere nel cuore. Tutta la Parola della fede è di Dio. Tutti i comandamenti sono di Dio. Tutte le regole dell'amore e della giustizia sono di Dio. Se ogni comandamento e ogni legge è di Dio, chi vuole essere vero uomo deve obbedire al suo Dio e fare quanto il suo Dio gli chiede.

La modernità ha visto nell'obbedienza il contrario della libertà. Ha pensato che essere liberi significasse non dipendere da nessuno. Ma nessuno è libero così. Il bambino che non dipende da nessuno muore. L'amante che non dipende da nessuno non ama. Il musicista che non dipende dalla partitura non suona. La libertà umana non è assenza di legami. È la qualità del legame che si sceglie. Chi non obbedisce a Dio non diventa libero. Obbedisce ad altro. Al proprio istinto, all'opinione dominante, al padrone di turno, all'algoritmo. Non esiste un uomo che non obbedisca. Esiste soltanto la scelta di chi servire.

Gesù lo dice con una frase che il mondo ha strappato al suo contesto e trasformato in slogan: «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Dimenticando ciò che la precede: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità» (Gv 8, 31-32). La libertà è il frutto. La Parola in cui si rimane è la radice. Senza radice, nessun frutto.

Il Concilio Vaticano II ha raccolto tutto questo in una frase che dovrebbe stare all'ingresso di ogni facoltà universitaria: «In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo». Solamente. Non anche. Non soprattutto. Solamente. L'uomo non si capisce a partire dall'uomo. Si capisce a partire da Colui che lo ha pensato e che, facendosi uomo, gli ha mostrato chi è.

Vero uomo. Non buon cristiano, non fedele osservante. Vero uomo. I comandamenti non sono un'aggiunta religiosa alla natura umana. Sono la descrizione della natura umana compiuta. Sono il libretto d'istruzioni dell'umano, scritto da Colui che lo ha progettato. Chi li osserva non diventa più religioso. Diventa più umano.

È qui che l'innovazione armonica trova il suo fondamento più profondo. L'armonia non è un equilibrio che l'uomo costruisce da sé, combinando interessi, negoziando valori, bilanciando poteri. L'armonia è la risposta di una nota al suo diapason. Una nota è intonata quando vibra in accordo con la frequenza che la precede. Allo stesso modo, l'uomo è armonico quando la sua vita vibra in accordo con la Parola che lo ha chiamato all'esistenza. Ogni altra armonia è un compromesso provvisorio. Prima o poi stona.

E allora torniamo a Tebe. Creonte aveva tutto: il potere, la legge, la ragion di Stato, perfino una parte di buone ragioni. Gli mancava una sola cosa. Sapere di non essere lui la sorgente. Antigone non aveva nulla: né potere, né alleati, né futuro. Aveva una sola cosa. Sapeva a chi apparteneva.

Questa è l'unica alternativa che ci viene posta, oggi come venticinque secoli fa. Appartenere a Dio, e rimanere uomini. Appartenere a noi stessi, e ritrovarci, come Creonte, a non essere più nulla.

Ogni buon Armonauta lo sa.