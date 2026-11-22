Sono due i casi che La Voce oggi affida alla solidarietà dei lettori e che arrivano dalla stessa Caritas parrocchiale, quella di un paesino dell’hinterland di una grande città del Sud Italia. È la storia di due famiglie con bambini piccoli su cui il destino si è particolarmente accanito. La prima è quella di Vincenzo e di sua moglie Gioia. Un figlio è morto a 6 anni per un tumore al cervello. Un altro, il più grande, ha problemi gravissimi: nato idrocefalo, ha subìto diversi interventi chirurgici. Al terzo figlio è stato diagnosticato ipotiroidismo e piede torto. Anche lui è stato ricoverato a lungo in ospedale. «Una situazione - scrivono gli operatori della Caritas che seguono i due casi - che metterebbe in ginocchio qualsiasi genitore». La famiglia ha accumulato parecchie migliaia di euro di debiti: i soldi sono stati spesi per curare i due bambini, ma ora le rate dell’affitto non pagate si sono accumulate e le utenze sono state sospese. Anche la seconda famiglia di cui ci occupiamo ha debiti sulle spalle, e per la stessa ragione: il secondo figlio, che oggi ha 7 anni, è nato con un serio disturbo della tiroide, che gli ha portato alterazione della vista e problemi della crescita. «Ogni giorno - si legge nella lettera che è arrivata ad Avvenire - è un vero calvario andare avanti. Queste due famiglie sfortunate si affidano fiduciose alla generosità dei lettori, in modo che possano affrontare il futuro con più speranza. La situazione è difficile, però il miracolo della solidarietà può fare molto».

Si può contribuire anche con un piccolo versamento sul conto corrente intestato a Fondazione Avvenire ETS (IBAN: IT97T0503401741000000020758), attraverso il sito www.fondazioneavvenire.it. Le donazioni liberali possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. “La Voce di chi non ha voce” pubblicherà una volta al mese solo appelli per famiglie e singoli segnalati dalle Caritas italiane (la mail è info@fondazioneavvenire.it).