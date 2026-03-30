La piccola Elisabetta è malata, aiutiamo la famiglia a starle accanto
Immaginate una normalissima famiglia: un papà, una mamma, tre figli di 16, 11 e 8 anni. E poi la notizia: la piccolina della nidiata ha la leucemia...
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March 30, 2026
Immaginate una normalissima famiglia: un papà, una mamma, tre figli di 16, 11 e 8 anni. Un lavoro onesto, bellissimo perché dal bancone di un bar ti fa incontrare ogni giorno tantissime persone. E poi la notizia: la piccolina della famiglia, che qui chiameremo Elisabetta, ha la leucemia. Si deve agire immediatamente. Controlli, esami e poi la partenza dell’intera famiglia: da Catania a Torino, da un giorno all’altro. Il lavoro? Non c’è più; e quelle piccole certezze materiali con le quali si può ammortizzare un accidente così sproporzionato si riducono progressivamente, fino ad esaurimento. E così altri scelgono di essere famiglia attorno ad una famiglia, e si fa il possibile perché Francesco e Teresa, i genitori di Elisabetta, anxhe se non hanno più un lavoro, possano stare con la loro bambina durante tutto il percorso terapico, che oltretutto è ripreso daccapo dopo una recidiva. Così la Caritas della città siciliana si stringe intorno alla famiglia di Elisabetta, dando una risposta, per quello che può, alla domanda – “E ora che faccio?!” - di un papà e di una mamma senza più lavoro e con una bimba di ormai dieci anni che da due combatte quotidianamente questa grandissima battaglia. Anche per i lettori di “La Voce di chi non ha voce” esiste la possibilità di non far mancare a Francesco e Teresa, finché non torneranno a Catania e non avranno un nuovo lavoro, un margine di sostentamento economico, così che la loro attenzione sia per ora rivolta lì dove ci sono i loro tre figli: non solo la piccola Elisabetta, ma anche la sorellina più grande e suo fratello. Perché tutti e tre hanno bisogno di accorgersi che papà e mamma, nonostante tutto, sono sempre accanto a loro. Si può aiutare la famiglia di Elisabetta anche con un piccolo versamento sul conto corrente intestato a Fondazione Avvenire ETS (IBAN: IT97T0503401741000000020758), attraverso il sito www.fondazioneavvenire.it. Le donazioni liberali alla Fondazione Avvenire ETS possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. “La Voce di chi non ha voce” pubblicherà una volta al mese solo appelli per famiglie e singoli segnalati dalle Caritas italiane (la mail è info@fondazioneavvenire.it).
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