Lucia, Aldo e Roberta: Sos dalla Sardegna

Aldo con Roberta, Lucia: sono una coppia e una signora sola le persone per le quali chiediamo la solidarietà dei lettori. L’appello arriva dalla Caritas di Ales Terralba, in Sardegna: tra le decine di casi drammatici che bussano alla sua porta, il più urgente riguarda una coppia matura che sta affrontando il momento più difficile della sua vita, tanto da non sapere più come fare per mangiare tutti i giorni. La Caritas li aiuta con i viveri offrendo una carezza nel dolore ma le spese sono troppe per uscire dall’estrema indigenza, mancando del tutte le entrate. Da oltre 10 anni Aldo non ha un lavoro, ormai ha quasi 65 anni e nessuno vuole assumerlo: troppo grande per lavorare ma ancora troppo giovane per la pensione. In passato ha lavorato come artigiano in piccole aziende che a causa della crisi non hanno più potuto permettersi un dipendente. La moglie Roberta, 57 anni, ha problemi alla schiena, alle gambe e si muove a fatica. Sta facendo accertamenti, ma non ci sono i soldi per pagare visite specialistiche ed è costretta a rinunciare a curarsi. Non hanno più niente: dopo anni di lavoro si sono ritrovati soli, stanchi e disperati. Vorrebbero riuscire a pagare le spese mediche, i farmaci, le bollette e resistere sino all’arrivo della pensione; chiedono un piccolo aiuto per trovare coraggio e la forza per non arrendersi.

In preda allo sconforto, in un paese vicino, vive Lucia, 59 anni. Ha rinunciato a tante opportunità per aiutare la sorella e i nipoti piccoli rimasti senza padre. Negli ultimi anni ha accudito la madre e non è riuscita a svolgere lavori che le permettessero di vivere. Oggi, con il conforto della Caritas, vuole reagire e sistemare i debiti accumulati, destinando a ciò il frutto di giornate sporadiche di lavoro. La sua casa è gelida, senza riscaldamento; resiste con più maglioni addosso. Sente di poter fare ancora molto ma vive in un posto isolato e non ha la possibilità di riparare l’auto. Con questo grande limite non può raggiungere i luoghi di lavoro per i quali si è candidata. Capisce che la sua unica speranza è rendersi più autonoma per riprendere in mano la sua vita. (ha collaborato Stefania Pusceddu)

Si può aiutare Aldo con Roberta e Lucia con un versamento sul conto corrente intestato a Fondazione Avvenire ETS (IBAN: IT97T0503401741000000020758). Le donazioni liberali alla Fondazione Avvenire ETS possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Da quest’anno La Voce di chi non ha voce pubblicherà una volta al mese solo appelli per famiglie e singoli segnalati dalle Caritas italiane (la mail è info@fondazioneavvenire.it).