La Costituzione prevede che solo «in casi straordinari di necessità e di urgenza» il governo possa emanare decreti con valore di legge ordinaria, che devono essere convertiti dalle Camere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A sottolineare ancor di più l’eccezionalità di quelli che nel linguaggio corrente si è soliti definire decreti-legge, rispetto al normale iter parlamentare, la Carta stabilisce addirittura che per la loro conversione le Camere si debbano riunire entro cinque giorni anche se sono sciolte. Questo si legge nell’articolo 77 della Costituzione, un testo ben noto ma che vale la pena riproporre sistematicamente perché si tratta di uno dei meno rispettati della nostra Carta fondamentale. La decretazione d’urgenza, sotto governi di ogni colore, è diventata ormai la modalità prevalente di fare le leggi, al punto che la conversione dei decreti ha finito per occupare massicciamente il calendario parlamentare. Un problema anch’esso ben noto ma che nessuno finora è stato capace di contenere in misura significativa e che ha provocato talvolta anche effetti paradossali, una sorta di nemesi contro l’esuberanza normativa dell’esecutivo. È accaduto così che in occasione del Consiglio dei ministri del 9 novembre il titolare dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, abbia raccomandato ai colleghi di non presentare altri decreti legge prima di dicembre per non correre il rischio di non riuscirli a convertire in tempo. Sono undici quelli già operativi, mentre le Camere sono in piena sessione di bilancio e incombono disegni di legge in dirittura d’arrivo come il ddl annuale sulla concorrenza.

Al di là del pericolo di ingorgo parlamentare in questo particolare frangente, il quadro complessivo della situazione lo ha fornito il Rapporto sulla legislazione 2026 curato dagli uffici di Montecitorio e presentato a fine ottobre. Al 13 luglio scorso il 34,4% delle leggi approvate nell’attuale legislatura era costituito da leggi di conversione di decreti e in queste leggi era concentrato il 57,2% del numero complessivo di parole della legislazione prodotta. Il problema non è soltanto quantitativo, con il Parlamento sempre meno centrale nell’attività legislativa. L’eccesso di decreti, infatti, incide anche sulla qualità della normativa, tenuto conto che, a differenza delle leggi ordinarie, le leggi di conversione devono rispettare i tempi ristretti relativi al termine costituzionale di sessanta giorni. Termine previsto perché, lo ripetiamo, il decreto-legge dovrebbe essere utilizzato soltanto «in casi straordinari di necessità e di urgenza». Se a questo strumento si ricorre invece in modo abnorme, oltre allo stravolgimento del procedimento legislativo la conseguenza è che in un numero rilevante di casi vengono approvate disposizioni che «necessitano di ulteriori interventi normativi a breve intervallo di tempo». Con l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale è stato elaborato quello che il Rapporto definisce «un indice della “precarietà” degli interventi legislativi». Ebbene, tra il 2020 e il 2025 il 44% dei decreti-legge ha ricevuto modifiche entro i 180 giorni successivi alla conversione, contro il 13% delle leggi ordinarie nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore.