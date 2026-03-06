Hertha Sponer, quella che misurava l’invisibile

Hertha Sponer faceva una cosa che, ancora oggi, mette a disagio moltissime persone: misurava ciò che non si vede e pretendeva che lo prendessimo sul serio. Spettri molecolari, righe sottilissime, quasi un pettegolezzo della luce. Non le grandi dichiarazioni, non i manifesti, non i “ta-daa” della scienza, ma quella zona grigia in cui chi ha fretta dice: “Vabbè, è rumore.” Lei invece no. Lei sapeva che il rumore è spesso un alibi elegante per non ammettere che non stiamo capendo. E quindi stava lì, ostinata, a inseguire differenze minime, scarti di frequenza, microfratture nella trama della realtà, come se la natura parlasse a bassa voce apposta per vedere chi ha la pazienza di ascoltarla.

Negli anni Venti e Trenta, mentre la fisica correva e faceva a gara a chi inventava il concetto più vertiginoso e il nome più memorabile, lei si prendeva il tempo della precisione. Costruiva strumenti, li migliorava, li rendeva più sensibili, più affidabili, più onesti. E questa, per me, è già una lezione filosofica: la verità non è sempre una rivelazione, a volte è una taratura. Non è che il mondo non dica nulla, è che spesso siamo noi ad avere un orecchio stonato. E quando hai lo strumento sbagliato, qualunque cosa diventa un errore. Quando hai lo strumento giusto, perfino l’impercettibile diventa un messaggio.

Poi arriva la storia, quella storia lì, con la violenza che entra anche nei laboratori e si mette a dettare le regole della realtà. Il nazismo rese impossibile continuare a lavorare in Germania, e Sponer fece quello che molte menti lucide furono costrette a fare: se ne andò. Lasciò luoghi, colleghi, una lingua, un ordine mentale. E ricominciò altrove. A me questa cosa fa sempre pensare che esistono partenze che non sono fughe, sono atti di conservazione. Non conservazione comoda, conservazione ferrea: proteggere la possibilità di continuare a pensare. C’è un tipo di coraggio che non si vede nelle foto, perché non ha un gesto teatrale. È un coraggio che si limita a continuare. Continuare a misurare. Continuare a credere che i dettagli abbiano diritto di cittadinanza. Continuare a non trasformare la propria vita in una scusa.

Negli Stati Uniti, Sponer continuò a fare ciò che sapeva fare meglio: ascoltare la materia mentre parla attraverso la luce. E io, ogni volta che incrocio una figura così, mi accorgo che la mia ricerca interiore funziona esattamente come il suo metodo, solo con altri strumenti. Per anni ho cercato la spiegazione della mia vita in eventi macroscopici: grandi traumi, grandi svolte, grandi frasi finali. Come se un’esistenza fosse un film con la scena madre che risolve tutto. Poi ho capito che spesso la vita non cambia per esplosioni, ma per piccole deviazioni di frequenza. Un incontro che sembrava marginale. Una frase ascoltata di sfuggita. Un dubbio che non hai scacciato. Un dettaglio che ti si è appiccicato addosso e ha iniziato a lavorare sottopelle. La fisica, quella fatta bene, mi ha insegnato che non devo avere fretta di capirmi, perché la fretta è una forma di violenza: è il bisogno di chiudere il caso prima ancora di aver raccolto le prove. Mi ha insegnato a distinguere l’ansia dalla diagnosi. Mi ha insegnato che l’invisibile non è il contrario del reale: è solo reale che non abbiamo ancora imparato a leggere.

E allora penso che Hertha Sponer non sia solo una scienziata quasi sconosciuta. È un invito. A diventare persone capaci di precisione emotiva. A smettere di buttare via segnali perché non sappiamo interpretarli. A non chiamare “confusione” ciò che è complessità. A non chiamare “destino” ciò che è solo una misura fatta male. Perché a volte la differenza tra una vita che capisci e una vita che subisci è soltanto questo: la sensibilità dello strumento con cui ti ascolti. E sì, è una frase a effetto, ma purtroppo è anche vera.

E adesso la domanda, quella che non serve a fare bella figura ma a muovere qualcosa: quante volte, nella tua vita, hai scambiato per rumore un segnale chiarissimo solo perché era debole, solo perché non urlava, solo perché non corrispondeva alla storia che volevi raccontarti? E se oggi decidessi di “misurarlo meglio”, che cosa cambierebbe? Scrivimi: interferenze@avvenire.it. Io leggo tutto, davvero. E spesso, nelle vostre risposte, c’è più fisica del previsto e più vita di quanto ci convenga ammettere.